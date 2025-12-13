Όταν πάτησε... το γκάζι ο Λεβαδειακός «σκόρπισε» με 3-0 την ΑΕΛ Novibet στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Βοιωτίας για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Κωστή και Λαγιούς έδειξαν το... δρόμο, «βαρύ» ντεμπούτο για τον Σάββα Παντελίδη.

Μετά το 2-0 στην «AEL FC Arena», η... αρμάδα του Νίκου Παπαδόπουλου δίπλωσε τις νίκες επί των «βυσσινί» και συνεχίζει ακάθεκτη προς το όνειρο της Ευρώπης, καθώς εδραιώθηκε στην 4η θέση με 25 βαθμούς, στο +3 από τον Βόλο, στο +6 από τον Παναθηναϊκό (σ.σ. με δυο παιχνίδια λιγότερα) και στο +9 από τον Άρη. Παράλληλα, η Λάρισα είναι «κολλημένη» με 8 βαθμούς και την 13 θέση στη ζώνη του υποβιβασμού, με τον Ατρόμητο στους 9 πόντους και τον ΟΦΗ να φθάνει τους 12 και να ξεφεύγει στην εκκίνηση του δεύτερου γύρου.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φάσεις και ο Λεβαδειακός δεν μπορούσε να μετουσιώσει σε γκολ την κατοχή της μπάλας που έφθασε μέχρι το 80-20%! Όλα έδειχναν πως οι δυο ομάδες να πήγαιναν στα αποδυτήρια με 0-0, όμως στο 42' ο Λιάγκας πάσαρε στον Κωστή που κινήθηκε ανάμεσα στις γραμμές και ο Κύπριος «κεραυνοβόλησε» τον Αναγνωστόπουλο για το 1-0 χάρη σε ένα σουτ έξω από την περιοχή! Νωρίτερα, η προσπάθεια του Μπάλτσι έφυγε πάνω από την εστία το 16', ενώ στο 36' ο Λοντίγκιν απέκρουσε δύσκολα το εντυπωσιακό σουτ του Ατανάσοφ για την ΑΕΛ.

Επιστρέφοντας για το δεύτερο μέρος, οι Βοιωτοί ήξεραν πως έπρεπε να πατήσουν το «γκάζι», την ώρα που οι «βυσσινί» θα έπαιρναν τα ρίσκα τους. Στο 56', όμως, ο Παλάσιος έβγαλε... φάτσα με το γκολ τον Όζμπολτ που πλάσαρε πάνω στον Αναγνωστόπουλο από το μισό μέτρο, αλλά ο Λαγιούς πήρε το «ριμπάουντ» για το 2-0! Πέρασαν πέντε λεπτά (61') και ο Όζμπολτ έβαλε, τελικά, το όνομά του στη λίστα των σκόρερ, ξεπερνώντας τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ και πλασάροντας για το 3-0 σε κενό τέρμα, με τον Λαγιούς να πιστώνεται την ασίστ με άψογη κάθετη πάσα στην περιοχή.

Το... εφιαλτικό 20λεπτο για τον «αποσβολωμένο» Σάββα Παντελίδη ολοκληρώθηκε στο 71', όταν ο διαιτητής Ματσούκας με «on field review» έπειτα από παρέμβαση του VAR Πουλικίδη, έδειξε πέναλτι για ανατροπή του Παλάσιος από τον Δεληγιαννίδη. Ο Αργεντινός winger ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε, ενώ στο «ριμπάουντ» του Πεντρόσο το πλασέ του έφυγε παράλληλα και εκατοστά άουτ!

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος / 4-2-3-1): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος (87' Φίλων), Τσόκαϊ, Κωστή (87' Κάτρης), Παλάσιος, Μπάλτσι (81' Γκούμας), Λαγιούς (67' Συμελίδης), Όζμπολτ (67' Πεντρόσο).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης / 4-3-3): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παντελάκης, Ηλιάδης, Δεληγιαννίδης (72' Κοσονού), Στάικος (60' Σουρλής), Πέρες (46' Αντράντα), Ατανάσοφ (81' λ.τρ. Φαϊζάλ), Μούργος, Τούπτα (60' Σαγκάλ), Πασάς.