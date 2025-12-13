Ο αποφασισμένος Ιβάν και τα μαθηματικά της ΑΕΚ

Το πρωινό του Σαββάτου είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για να ασχοληθούμε με τα μαθηματικά. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Επέστρεψε ο ΠΑΟΚ από Βουλγαρία, προσπαθώντας να καταλάβει πως είναι δυνατόν να μην έχει πάρει αυτό το παιχνίδι.

Πέσαμε πάλι στην περίπτωση που ένας τερματοφύλακας θα λέει στα εγγόνια του για αυτό που έβγαλε. Ότι και να έχει προηγηθεί στο παιχνίδι, θα είχε σβήσει αν έγραφε του Ντέλια στο τέλος.

Τώρα πάμε στο Περιστέρι που δεν είναι και πολλές οι φορές που περάσαμε εύκολα. Και είμαι περίεργος για το πως θα το αντιμετωπίσει ο Ράζβαν.

Έχει αυτή τη τρέλα με τον Μεϊτέ, τον Μπάμπα και τον Τάισον, που στο τέλος όντως θα περπατάνε όπως πανηγυρίζει ο Βραζιλιάνος τα γκολ του τελευταία.

Βέβαια θέλει να φτάσει στο μαξιλαράκι της διακοπής για να τους επαναφέρει και σου λέει όσο αντέξουν. Αυτή τη στιγμή πάντως, σαν κέντρο αποκατάστασης δείχνουμε με όλους να έχουν θεματάκια. Τρία παιχνίδια έμειναν.

Πάντως ο Ιβάν μαθαίνω το έχει πάρει ζεστά. Ο φορ θα κλείσει, ο στόπερ θα κλείσει, πάει και για εξτρέμ, συν τον Ζαφείρη. Έχει σκυλιάσει να πάρει το πρωτάθλημα και δεν θα αφήσει κάποιον να πει πως δεν έκανε ότι μπορούσε.

Αυτό που ελάχιστοι έχουν καταλάβει βέβαια στον περίγυρο, είναι πως έχει αλλάξει κάπως το σκηνικό επιλογής παικτών. Άλλοι είναι αυτοί που διαλέγουν πλέον, σε μία σχέση πιο υγιή είναι η αλήθεια.

Στα άλλα που συμβαίνουν, έχουμε την προσπάθεια της ΑΕΚ να δείξει πως η πολιτική της αποτελεί πλήγμα για τον Μάκη Γκαγκάτση. Και στην ΑΕΚ δείχνουν εξαιρετικοί στα μαθηματικά.

Στην ΑΕΚ πανηγυρίζουν πως ο Μάκης έχει απώλειες γιατί στερήθηκε το 15% του σώματος. Εντωμεταξύ στη ψηφοφορία πήρε 91,3% που σημαίνει πως αν προσθέσουμε αυτό το ποσοστό με το 15%, φτάνουμε στο πρωτοφανές 106,3%.

Ουσιαστικά έξι τύποι δεν ψήφισαν Μάκη και ο ένας από αυτούς ήταν ο εξαίρετος Γιάννης Σπάθας, επιστήθιος φίλος του Θωμά Μητρόπουλου που είχε εκλεκτούς καλεσμένους στο πάρτι γενεθλίων του.

Οι άλλοι έξι του Μάκη είναι αλλά είχαν υποχρεώσεις οι άνθρωποι. Η ουσία βέβαια παραμένει η ίδια και όχι αυτή που λέει το προβληματικό στα μαθηματικά αφήγημα της Ένωσης. Ο Γκαγκάτσης παραμένει ισχυρός και στο τέλος της ημέρας ενισχυμένος.

Ενισχυμένος με κανονικές μαθηματικές πράξεις, αφού παρά τον 1,5 χρόνο διοίκησης αντί να καταγράφεται μια φυσιολογική φθορά το ποσοστό του σε σχέση με τις εκλογές αυξήθηκε από το 87% στο 91,3%

Για να κατανοήσουμε την μαθηματική πράξη της ΑΕΚ που φέρνει τον Μάκη χαμένο, θα μεταφερθούμε στη πολιτική σκηνή.

Σύμφωνα λοιπόν με τη λογική τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες εκλογές δεν πήρε 41% αλλά 20,5% μιας και το ποσοστό αποχής ήταν κοντά στο 50%. Έτσι μας προκύπτει λοιπόν το 106,3% της Ένωσης που πανηγυρίζει. Μετράει και αυτούς που δεν πήγαν.

Με τη λογική αυτή, κυβέρνηση σήμερα στη χώρα μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστά μάλιστα Φιντέλ Κάστρο.

Γενικά εμένα μου αρέσει να πανηγυρίζουν άνθρωποι. Να έχουν χαρά, να πιστεύουν πως η προσπάθειά τους φέρνει αποτέλεσμα. Είναι κρίμα να φεύγουν τα 30άρια χωρίς αντίκρισμα.

Το κορυφαίο βέβαια, αυτό που με εντυπωσίασε, ήταν οι φανταστικοί διάλογοι μεταξύ Λανουά – διαιτητών. Ρώτησα έναν διαιτητή αν εναντιώθηκαν στα λεγόμενα του Λανουά για το χέρι του Ζοάο Μάριο και γέλασε. Και για την ακρίβεια, μου είπε πως δεν μίλησε άνθρωπος.

Και εγώ ακούω φωνές καμιά φορά, συμβαίνει, αλλά δεν το μοιράζομαι κιόλας…

