Σιαμπάνης: «Όλοι παλεύουμε για να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό για τον Βόλο»

Ο Μάριος Σιαμπάνης ήταν από τους πρωταγωνιστές του Βόλου στο ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά, με τον έμπειρο πορτιέρε να αναφέρει ότι όλοι οι παίκτες της ομάδας της Μαγνησίας δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πιστεύω ότι δεν είμαι μόνο εγώ, όλοι παλεύουμε για να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τον Βόλο. Πιστεύω ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε. Δεν δημιουργήσαμε, κλειστήκαμε. Κρατάμε τον βαθμό, κοιτάμε την συνέχεια, γιατί είναι μία δύσκολη συνέχεια.

Εγώ έχω αλλάξει σαν Μάριος και κάνω πολύ σκληρή αυτοκριτική. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αυτή είναι η δουλειά μας. Θα τελειώσει η προπόνηση θα κάνω ό,τι πρέπει για να προετοιμάσω το κορμί μου, κάθε μέρα για την επόμενη μέρα.

Για αυτό λέω ότι κοιτάμε την κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες, ο καθένας μόνος του για να μπορέσει μία ομάδα να μείνει και να συνεχίσει να είναι ψηλά και να συνεχίσει να είναι καλή σε κάθε παιχνίδι. Άλλες ομάδες παίζουν 2 και 3 φορές κάθε βδομάδα.

Δεν είναι μόνο η εμπειρία, έχω περάσει πολλά στη ζωή μου, έχω περάσει δύσκολους τραυματισμούς και αυτό με έχει κάνει να σκέφτομαι αλλιώς το ποδόσφαιρο. Προσπαθώ το σώμα μου να το έχω στα καλύτερα δεδομένα σε κάθε παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα και οι συμπαίκτες μου με ξέρουνε. Μέσα στα αποδυτήρια θα πάρω τον λόγο, θα μιλήσω. Κοιτάμε χαμηλά, μην ξεφεύγουμε, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, να είμαστε ταπεινοί, να δουλεύουμε για να μπορέσουμε την επόμενη εβδομάδα να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς».