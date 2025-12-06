Χουάνκαρ: «Στον Παναθηναϊκό είδα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Ο Ισπανός αριστερός μπακ μίλησε με νοσταλγία για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο της καριέρας του με τους Πράσινους.

Κάνοντας τον απολογισμό της καριέρας του, ο Χουάνκαρ μίλησε στην στην Καταλανική εφημερίδα "Sport" για όσα έζησε στον Παναθηναϊκό, ενώ αποκάλυψε πως είναι κοντά στο φινάλε της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

«Δεν είναι πολλοί εκείνοι που μπορούν να πουν ότι έπαιξαν σε τόσο μεγάλες ομάδες και αυτό είναι που κρατάω στο τέλος. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως στον Παναθηναϊκό, ήταν η περίοδος που απέδωσα στο υψηλότερο επίπεδο και έχω αυτή την “πίκρα” ότι, παρά την ηλικία μου, τότε ήμουν στην καλύτερή μου κατάσταση. Γι’ αυτό και είναι δύσκολο να πεις το “αντίο”. Όμως οι σύλλογοι θέλουν να επενδύουν και να παίρνουν πίσω τα χρήματά τους, οπότε συχνά δεν ρισκάρουν με ποδοσφαιριστές σαν εμένα.

Στον Παναθηναϊκό (2020-24) είδα χωρίς αμφιβολία την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, τόσο αγωνιστικά όσο και στο ότι ένιωθα σημαντικός για την ομάδα. Επιπλέον, έζησα και κάτι διαφορετικό: Τη διεκδίκηση τίτλων. Στην Ισπανία έπαιζα κυρίως για την παραμονή. Κατέκτησα δύο Κύπελλα Ελλάδας, έπαιξα στο Europa League και στα προκριματικά του Champions League. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε μιλώντας για την καριέρα του αποκαλύπτοντας μια σκέψη που κάνει να βάλει τέλος σε αυτή.

«Αυτή τη στιγμή περιμένω να βρω ομάδα και έχω δώσει διορία στον εαυτό μου μέχρι τον Ιανουάριο. Είναι πάντα δύσκολο να πάρεις αυτή την απόφαση, όμως δυστυχώς το ποδόσφαιρο σήμερα είναι περισσότερο επιχείρηση από ποτέ. Στο τέλος, ένας παίκτης σαν εμένα, στα 35 του, φαίνεται πως δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Η σκέψη μου ήταν να συνεχίσω στο εξωτερικό, αλλά θέλω κάτι που να με εμπνέει. Δεν θέλω να παίζω απλώς για να παίζω. Είμαι φιλόδοξος, θέλω να ανταγωνίζομαι και να διεκδικώ μεγάλους στόχους. Αυτό δεν προέκυψε αυτούς τους μήνες μετά την αποχώρησή μου από τον Άρη και συνεχίζω την προσπάθεια», κατέληξε.