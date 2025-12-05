Άρης: Ατομικό για Δώνη, Καντεβέρε και Σούντμπεργκ

Η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ συνεχίζεται, με τους Τάσο Δώνη, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ. (07/12, 19:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Στο πρόγραμμα της Παρασκευής οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Ασκήσεις ενεργοποίησης και rondo game για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Αύριο, Σάββατο με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το μεθαυριανό ντέρμπι στο γήπεδο της Τούμπας.