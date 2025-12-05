Ολυμπιακός: Με Τσικίνιο και Ποντένσε κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον ΟΦΗ τους Τσικίνιο και Ποντένσε.

Την προετοιμασία του ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι του Σαββάτου (6/12, 17:00) με τον ΟΦΗ, χωρίς νέα προβλήματα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στα πλάνα του τους Τσικίνιο και Ποντένσε που ξεπέρασαν τον τραυματισμό τους και αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής ενόψει του αγώνα με την Καϊράτ στο Καζακστάν.

Εκτός πλάνων βρίσκονται οι Ρέτσος και Πασχαλάκης, η επιστροφή των οποίων αναμένεται στις αρχές του 2026.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης και Τσικίνιο.

