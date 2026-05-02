Ερασιτεχνική ΑΕΛ: «Στην επέτειο του μάγκικου πρωταθλήματος, βιώσαμε τη Χούντα των Σερρών»

«Βράζει» όλη η Λάρισα για το πέναλτι που δόθηκε στον Πανσερραϊκό και το 1-1 έβαλε σε «μπελάδες» την ΑΕΛ Novibet.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής, μετά από εκείνη της ΠΑΕ, για τον αγώνα στις Σέρρες:

«Μια μέρα μετά την επέτειο της Πρωτομαγιάς του '88, του πιο μάγκικου πρωταθλήματος στην ιστορία της χώρας, όλη η φίλαθλη Ελλάδα έγινε μάρτυρας του ποδοσφαιρικού αίσχους που διαδραματίστηκε στο γήπεδο των Σερρών.

Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως το 1972 που με κάλπικο πέναλτι απέσπασαν πάλι το 1-1 από την ΑΕΛ, όπως το 2023 με τα διαιτητικά όργια του Πουλικίδη.

Ελπίζαμε ότι οι εποχές της Χούντας και του Ασλανίδη έχουν περάσει ανεπιστρεπτί αλλά φαίνεται ότι τα “σκοτεινά υπόγεια” του παραποδοσφαίρου λειτουργούν ακόμη και έχουν ήδη αποφασίσει ότι η ΑΕΛ θα υποβιβαστεί με οποιοδήποτε τρόπο!

Σε όλους αυτούς έχουμε να απαντήσουμε ότι η Ομάδα μας όσο διατηρεί τις πιθανότητες παραμονής οφείλει και θα παλέψει με κάθε ικμάδα της δύναμής της και να δηλώσουμε ότι η διαχρονική της υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια δεν ξεπουλιέται όποιο κι αν είναι το τίμημα»