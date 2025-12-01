Τσιάρτας: «Η Σεβίλλη με έχει τιμήσει τέσσερις φορές, η ΑΕΚ καμία»

Σε διευκρινιστική δήλωση μέσω social media προχώρησε ο Βασίλης Τσιάρτας με αφορμή μια τοποθέτηση του στην AS - στο πλαίσιο συνέντευξης που έδωσε - για τις σχέσεις του με την ΑΕΚ.

Ο παλαίμαχος άσος, είχε δηλώσει στην ισπανική εφημερίδα πως «το κλαμπ (σ.σ. η ΑΕΚ) δεν φέρθηκε πολύ καλά σε μένα» ωστόσο με ανάρτηση του στο Facebook επισήμανε πως αναφερόταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και όχι στην ΑΕΚ σαν σύλλογο ή στον κόσμο της, καθώς όπως είπε, αναγνωρίζει την αγάπη των υγιών φιλάθλων της και ότι ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Δικέφαλο.

«Έχω πει και σε άλλες μου συνεντεύξεις ότι κάποιοι συγκεκριμένοι δεν μου φέρθηκαν καλά στην ΑΕΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω και δεν εκτιμώ την αγάπη των υγιών φιλάθλων της ΑΕΚ ούτε και παραγνωρίζω ότι στην ΑΕΚ ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά και θα της είμαι πάντα ευγνώμων. Αυτά για να μην υπάρχουν λάθος εντυπώσεις και παρεξηγήσεις. Η Σεβίλλη με έχει τιμήσει μέχρι σήμερα (η διοίκηση) τέσσερις φορές. Η ΑΕΚ καμία και μιλάω για από τότε που σταμάτησα το ποδόσφαιρο (2007)», έγραψε ο Τσιάρτας.

