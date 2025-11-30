Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Ο Ελ Κααμπί έδωσε τη... λύση, ανησυχία για Ρέτσο

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Αγρίνιο με 0-1 και το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τζολάκης 9: Πολύ καλή εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που... έσωσε την ομάδα του στο τετ α τετ με τον Άλεκσιτς, έχοντας εντυπωσιακή απόκρουση.

Κοτσίνια 6: Σε ρηχά... νερά κινήθηκε σήμερα ο Πορτογάλος στην επιστροφή του στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού

Ρέτσος 6: Υπάρχει έντονη ανησυχία στους Πειραιώτες για την κατάσταση του αρχηγού που πέρασε αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Καλογερόπουλου.

Μάντσα 7: Βασικός ξανά μετά από καιρό ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού, είχε γενικά ένα καλό ματς με αρκετές κερδισμένες μονομαχίες.

Μπρούνο 6: Ξανά βασικός μετά από αρκετά ματς ο Νιγηριανός μπακ, αρκετά καλό ματς με ανεβάσματα στην επίθεση της ομάδας. Φέρει ευθύνη στο χαμένο τετ α τετ του Άλεκσιτς καθώς έχασε το μαρκάρισμα του.

Μαρτίνς 8: Αρκετά δραστήριος στο δεύτερος μέρος, έχοντας καλές στιγμές για ένα δεύτερο τέρμα του Ολυμπιακού.

Έσε 7: Πολλές μονομαχίες στη μεσαία γραμμή, πάλεψε και είχε γενικά καλή παρουσία στο κέντρο της ομάδας του.

Νασιμέντο 5: Δεν φάνηκε σήμερα ο Πορτογάλος, έχοντας ένα μέτριο ματς στο Αγρίνιο.

Στρεφέτσα 7: Ανεβαίνει αγωνιστικά ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, ακόμη ένα μεστό ματς για τον Στρεφέτσα που... πατάει καλύτερα.

Γιάρεμτσουκ 5: Δεν φάνηκε αρκετά σήμερα, του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός.

Ελ Κααμπί 9: Έδωσε ξανά τη λύση για τον Ολυμπιακό, σκοράροντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης με γεμάτη εμφάνιση.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Καλογερόπουλος 7: Ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού πέρασε στο τέλος του πρώτου μέρους στο ματς στην θέση του Ρέτσου και είχε καλή «χημεία» με τον Μάνσα στο κέντρο της άμυνας.

Ροντινέι 6: Με σέντρες κυρίως προσπάθησε να... χτυπήσει την αντίπαλη άμυνα ο Βραζιλιάνος.

Μουζακίτης 7: Αρκετά καλό ματς όσα λεπτά αγωνίστηκε ο νεαρός μέσος που είχε αρκετές κάθετες στο αντίπαλο μισό.

Γιαζίτσι 7: Είχε την ασίστ στο τέρμα του Ελ Κααμπί και προσπάθησε να βρει δίχτυα αρκετές φορές χωρίς αποτέλεσμα.

Γκαρθία - : Αγωνίστηκε για λίγα λεπτά δεν μπορεί να αξιολογηθεί.