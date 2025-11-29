Ο Στυλος «καθάρισε» για τον ΠΑΟΚ μέσα στη Λιβαδειά, με τον Τσιότα να διαμορφώνει το τελικό 0-3, με το οποίο ο Δικέφαλος παρέμεινε στην κορυφή της Super League K19.

Λίγα 24ωρα μετά το ταξίδι στην παγωμένη Βαρσοβία, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Λιβαδειά με στόχο τη νίκη που θα τον κρατούσε για μία ακόμα αγωνιστική στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Στύλος μόλις στο 23ο λεπτό είχε «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη για τον ΠΑΟΚ με δύο προσωπικά γκολ και ασίστ του Βυρσωκινού, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο 95′, ο Τσιότας διαμόρφωσε το τελικό 0-3 με πέναλτι που κέρδισε ο Κρομμύδας.

Με τη νίκη αυτή ο Δικέφαλος έφτασε τους 23 βαθμούς όντας στην κορυφή της Super League K19 -σε ισοβαθμία με ΑΕΚ-, ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

