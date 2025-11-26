Η Πόγκον συνέτριψε την Ζαγκλέμπιε με 5-1, με τον διεθνή με την Κ-21 στόπερ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3΄.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην παίκτης της Ρόμα ήταν από τους κορυφαίους σε απόδοση παίκτες της ομάδας από Στσέτσιν.
Ο Κεραμίτσης το τελευταίο διάστημα έχει καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα της Πόγκον με τον Δανό τεχνικό, Τόμας Τόμασμπεργκ να τον εμπιστεύεται από κοινού με τον Λεονάρντο Κούτρη στην ενδεκάδα της ομάδας.
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Κεραμίτσης: Στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής στην Πολωνία (vid)
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Η Πόγκον συνέτριψε την Ζαγκλέμπιε με 5-1, με τον διεθνή με την Κ-21 στόπερ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3΄.
Κεραμίτσης: Στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής στην Πολωνία (vid)