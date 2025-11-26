MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κεραμίτσης: Στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής στην Πολωνία (vid) 

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Πόγκον σημείωσε ο Δημήτρης Κεραμίτσης, ο οποίος συμπεριελήφθη στην κορυφαία ενδεκάδα της 16ης αγωνιστικής της Ekstraklasa.

Η Πόγκον συνέτριψε την Ζαγκλέμπιε με 5-1, με τον διεθνή με την Κ-21 στόπερ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3΄.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην παίκτης της Ρόμα ήταν από τους κορυφαίους σε απόδοση παίκτες της ομάδας από Στσέτσιν.

Ο Κεραμίτσης το τελευταίο διάστημα έχει καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα της Πόγκον με τον Δανό τεχνικό, Τόμας Τόμασμπεργκ να τον εμπιστεύεται από κοινού με τον Λεονάρντο Κούτρη στην ενδεκάδα της ομάδας.

Κεραμίτσης: Στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής στην Πολωνία (vid) 