Κεραμίτσης: Στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής στην Πολωνία (vid) 

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Πόγκον σημείωσε ο Δημήτρης Κεραμίτσης, ο οποίος συμπεριελήφθη στην κορυφαία ενδεκάδα της 16ης αγωνιστικής της Ekstraklasa.

Η Πόγκον συνέτριψε την Ζαγκλέμπιε με 5-1, με τον διεθνή με την Κ-21 στόπερ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3΄.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην παίκτης της Ρόμα ήταν από τους κορυφαίους σε απόδοση παίκτες της ομάδας από Στσέτσιν.



Ο Κεραμίτσης το τελευταίο διάστημα έχει καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα της Πόγκον με τον Δανό τεχνικό, Τόμας Τόμασμπεργκ να τον εμπιστεύεται από κοινού με τον Λεονάρντο Κούτρη στην ενδεκάδα της ομάδας.