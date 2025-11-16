Νάγκελσμαν: «Δεν αποτελεί καν... συζήτηση ότι μπορεί να αποτύχουμε»

Η Γερμανία δεν σκέφτεται καν το ενδεχόμενο να μπει στη διαδικασία των play off για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, ενόψει του τελευταίου προκριματικού αγώνα της τη Δευτέρα (17/11) απέναντι στη Σλοβακία, με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να ξεκαθαρίζει πως η ομάδα του έχει μόνο τη νίκη στο μυαλό της.

Οι Γερμανοί θα προκριθούν αυτόματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα φιλοξενηθεί σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, με νίκη ή ακόμη και ισοπαλία, καθώς βρίσκονται στην κορυφή του 1ου ομίλου με 12 βαθμούς, πάνω από τη Σλοβακία στη διαφορά τερμάτων. Οι Σλοβάκοι τους είχαν νικήσει 2-0 στην πρεμιέρα των προκριματικών, τον Σεπτέμβριο στη Μπρατισλάβα

Ωστόσο, μία εντός έδρας ήττα τη Δευτέρα (17/11) θα ήταν καταστροφική, καθώς θα έριχνε τη Γερμανία στη 2η θέση και στα play off του Μαρτίου για ένα εισιτήριο στη διοργάνωση. Ένα σενάριο που ο Νάγκελσμαν και οι παίκτες του θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν.

«Όχι, δεν αποτελεί καν... συζήτηση ότι μπορεί να αποτύχουμε. Λίγες ομάδες θα έθεταν τέτοιο ζήτημα, για το τι μπορεί να πάει στραβά», είπε ο Νάγκελσμαν στη συνέντευξη Τύπου, δύο ημέρες μετά τη νίκη με 2-0 επί του Λουξεμβούργου.

«Ίσως είμαστε λίγο νευρικοί ενόψει του αυριανού αγώνα. Ένα τέτοιο παιχνίδι έχει μεγάλη ένταση και γοητεία. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να πάρουμε τα πράγματα όπως είναι. Θα θέλαμε να είχαμε κερδίσει στη Σλοβακία, αλλά αυτή είναι η κατάσταση», πρόσθεσε. «Είμαστε σίγουροι ότι θα παίξουμε καλά και θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Οι Γερμανοί -τέσσερις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές- έχουν θέσει ως στόχο να διεκδικήσουν ξανά το τρόπαιο στο Μουντιάλ, μετά τους απογοητευτικούς αποκλεισμούς στη φάση των ομίλων στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, σημειώνοντας το χειρότερο ρεκόρ της ιστορίας τους.