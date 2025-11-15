ΑΕΚ: Βασική ανάγκη ο Ρότα και… αυτός που θα έρθει να τον συμπληρώσει

Η ΑΕΚ εν όψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, έχει συγκεκριμένες ανάγκες ενίσχυσης. Με βασική προτεραιότητα, αυτή στο δεξί άκρο της άμυνας! Εκεί, όπου υπάρχει μόνον ο Λάζαρος Ρότα και αναζητείται… αυτός που θα έρθει να τον συμπληρώσει…

Για την Ένωση, είναι πολύ βασικό, πως έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο τις επαφές της με τον διεθνή δεξιό μπακ για την επέκταση της συνεργασίας, που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο το νέο συμβόλαιο. Μην ξεχνάμε πως προ ημερών, Ηλιόπουλος και Ρότα τα είπαν από κοντά σε εξαιρετικό κλίμα, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την υπόθεση πρότεινε διπλασιασμό αποδοχών στον ποδοσφαιριστή - επιβραβεύοντας τον για όσα έχει προσφέρει στην ομάδα - και επί της ουσίας, αναμένουμε πλέον τις οριστικές εξελίξεις μιας συμφωνίας, η οποία θα σηματοδοτήσει την παραμονή του 28χρονου άσου στη Νέα Φιλαδέλφεια και για τα επόμενα χρόνια.

Μετά την επέκταση του συμβολαίου του Λάζαρου Ρότα, που είναι η… βασικότερη από τις βασικές ανάγκες, η ΑΕΚ θα μπορέσει να κάνει και τον προγραμματισμό της για το ποιος θα είναι αυτός που θα έρθει να τον συμπληρώσει στο δεξί άκρο. Ριμπάλτα και Νίκολιτς, προφανώς έχουν προχωρήσει σε μια σημαντική προεργασία για την ενίσχυση στην θέση του δεξιού μπακ όμως, μετά την ανανέωση Ρότα, θα μπορέσουν να κατασταλάξουν και στον εκλεκτό και στα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει αυτός, προκειμένου να έρθει και να συνθέσει μαζί με τον διεθνή μπακ, ένα δίδυμο με ισορροπημένα στοιχεία. Ένα δίδυμο, που ο ένας θα αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον.

Το ποια θα είναι η επιλογή των Ριμπάλτα - Νίκολιτς και ποιο το προφίλ του παίκτη που θα έρθει, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Η περίπτωση του Τσάπρα που ακούγεται έντονα έχει αξιολογηθεί, όπως αξιολογείται και ότι καλό ξεχωρίζει στο εγχώριο πρωτάθλημα, όμως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες (βγάζω έξω το οικονομικό σκέλος) στην υπόθεση αυτή. Δεν αποκλείεται για παράδειγμα, η ενίσχυση στο δεξί άκρο, να έρθει με έναν παίκτη τύπου… Πενράις, που ήταν προϊόν σκάουτινγκ και κανένας δεν τον είχε στο μυαλό του. Επαναλαμβάνουμε όμως, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος μιας κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο δεξί άκρο της άμυνας για την ΑΕΚ. Βασική ανάγκη τούτη την ώρα που μιλάμε, είναι να τελειώσει και τυπικά η ανανέωση του συμβολαίου του Ρότα ο οποίος αποτελεί πλέον έναν από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές του γκρουπ, έχοντας δεθεί τόσο πολύ με την ομάδα που έχει μπει 100% στην ψυχοσύνθεση του συλλόγου.

Πράγματα, που τον κάνουν σημαντικό μέσα στο γήπεδο αλλά και εντός αποδυτηρίων. Το ελληνικό στοιχείο που είναι απαραίτητο και σημαντικό είναι κάτι επιπλέον για μένα. Το βασικό είναι πως με την παραμονή Ρότα η ΑΕΚ θα κρατήσει ένα αναντικατάστατο εργαλείο. Έναν ποδοσφαιριστή, που έχει δουλέψει σκληρά για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, βελτιώνοντας τομείς που υστερούσε, έναν ποδοσφαιριστή που πλέον παρουσιάζει μια εντυπωσιακή ισορροπία μέσα στο γήπεδο, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο ανασταλτικά με την ασφάλεια που προσφέρει και επιθετικά με τις καταστάσεις που δημιουργεί.

Έναν ποδοσφαιριστή που ναι μεν μοιάζει βιονικός και έχει πάρει πάνω του μέχρι τώρα όλο το βάρος στο δεξί άκρο, αλλά που παράλληλα, σίγουρα χρειάζεται (ή θα χρειαστεί) βοήθεια, με μια προσθήκη που θα έρθει να τον συμπληρώσει ιδανικά καθώς μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ φέτος παίζει σε διπλό ταμπλό έχοντας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, στοχεύοντας μάλιστα να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στο Conference. Υποχρεώσεις που απαιτούν, να υπάρχει και το κατάλληλο βάθος επιλογών για να αντέξεις...