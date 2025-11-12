Γιλντίζ: Ρεάλ, Άρσεναλ και Τσέλσι καραδοκούν για την απόκτηση του!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport, οι διαπραγματεύσεις της Γιουβέντους με τον Κενάν Γιλντίζ για την ανανέωση του συμβολαίου του έχουν «κολλήσει». Ενδιαφέρον από Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ και Τσέλσι.

Το αποφασιστικό βήμα για την ανανέωση του συμβολαίου του Κενάν Γιλντίζ μέχρι το 2030 αποδεικνύεται πιο περίπλοκο απ’ ό,τι αναμενόταν, καθώς οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Γιουβέντους, Νταμιέν Κομολί, και το περιβάλλον του παίκτη έχουν διακοπεί.



Η Γιουβέντους δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις του στρατοπέδου του Γιλντίζ, με τον Τούρκο διεθνή να επιδιώκει συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει τον αγωνιστικό του ρόλο στην ομάδα, ζητώντας αμοιβή παρόμοια με εκείνη άλλων βασικών παικτών.



Η πρόταση της ιταλικής ομάδας φέρεται να υπολείπεται περίπου κατά ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως από το ποσό που ζητά η πλευρά του Γιλντίζ. Αυτή τη στιγμή ο 20χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο έως το 2029, με ετήσιες αποδοχές 1,7 εκατ. ευρώ συν μπόνους, που τον κατατάσσουν στη 19η θέση της μισθολογικής κλίμακας της ομάδας.



Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις έχει θέσει σε συναγερμό κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι Τσέλσι, Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την υπογραφή του Γιλντίζ το προσεχές καλοκαίρι.

Η Τσέλσι φέρεται μάλιστα να είχε καταθέσει πρόταση 67 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη τον περασμένο Ιούλιο και είναι πρόθυμη να κοντραριστεί με Ρεάλ και Άρσεναλ σε έναν καλοκαιρινό «πλειστηριασμό». Η αξία του Γιλντίζ, ο οποίος αποκτήθηκε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου το 2022, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.