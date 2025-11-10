MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΠΑΟΚ Β: Συμπλήρωσαν κάρτες Μπαταούλας και Κοσίδης - Εκτίουν με Νίκη Βόλου

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Χωρίς τους Μπαταούλα και Κοσίδη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ Β κόντρα στη Νίκη Βόλου (15/11), με τους δύο Έλληνες νεαρούς αμυντικούς να εκτίουν ποινή λόγω καρτών.

Οι δύο νεαροί αμυντικοί του Δικεφάλου αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα χθες (9/11) απέναντι στον Καμπανιακό, από τον ρέφερι Χατζηπαναγιώτου, φτάνοντας αυτόματα στις τρεις στο φετινό πρωτάθλημα.

Για τον λόγο αυτό, τόσο ο Δημήτρης Μπαταούλας όσο και ο Γιώργος Κοσίδης θα λείψουν από το επερχόμενο παιχνίδι του Σαββάτου (15/11) κόντρα στη Νίκη Βόλου, με τις επιλογές στην άμυνα για τον Ντάνι Πονζ να ελαττώνονται.

Εκτός των τιμωριών, ο Ισπανός τεχνικός έχει να διαχειριστεί και τις αρκετές απουσίες λόγω των διεθνών, με τους Μοναστηρλή, Απιατσιόνακ, Μούστμα, Μύθου και Μπέρδο να αγωνίζονται με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα τις επόμενες μέρες.

ΠΑΟΚ Β: Συμπλήρωσαν κάρτες Μπαταούλας και Κοσίδης - Εκτίουν με Νίκη Βόλου