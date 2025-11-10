ΠΑΟΚ Β: Συμπλήρωσαν κάρτες Μπαταούλας και Κοσίδης - Εκτίουν με Νίκη Βόλου

Χωρίς τους Μπαταούλα και Κοσίδη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ Β κόντρα στη Νίκη Βόλου (15/11), με τους δύο Έλληνες νεαρούς αμυντικούς να εκτίουν ποινή λόγω καρτών.

Οι δύο νεαροί αμυντικοί του Δικεφάλου αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα χθες (9/11) απέναντι στον Καμπανιακό, από τον ρέφερι Χατζηπαναγιώτου, φτάνοντας αυτόματα στις τρεις στο φετινό πρωτάθλημα.

Για τον λόγο αυτό, τόσο ο Δημήτρης Μπαταούλας όσο και ο Γιώργος Κοσίδης θα λείψουν από το επερχόμενο παιχνίδι του Σαββάτου (15/11) κόντρα στη Νίκη Βόλου, με τις επιλογές στην άμυνα για τον Ντάνι Πονζ να ελαττώνονται.

Εκτός των τιμωριών, ο Ισπανός τεχνικός έχει να διαχειριστεί και τις αρκετές απουσίες λόγω των διεθνών, με τους Μοναστηρλή, Απιατσιόνακ, Μούστμα, Μύθου και Μπέρδο να αγωνίζονται με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα τις επόμενες μέρες.