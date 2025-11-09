Live: ΟΦΗ - ΑΕΚ

STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Παγκρήτιο Στάδιο, Cosmote Sport 1 HD
10η αγωνιστική
ΟΦΗ
0 1
ΑΕΚ
Διαιτητης
- Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
- VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
- AVAR: Δημήτριος Μπεκιάρης (Κορίνθου)
Βοηθοι
- Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας)
- Άθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου)
Τεταρτος
- Γεώργιος Δρακίδης (Ξάνθης)
Κιτρινες καρτες
- 39' Αποστολάκης
- 93' Φαιτάκης
Σκορερς
- 74' Πινέδα
Κιτρινες καρτες
- 29' Μουκουντί
- 40' Γκατσίνοβιτς