Η ΑΕΚ είχε 90 λεπτά τον ΟΦΗ στα... σκοινιά, όμως ο Ορμπελίν Πινέδα είχε τον τρόπο ξανά και χάρισε το τρίποντο με 1-0 αντί για... 3-0, βάσει των κλασικών ευκαιριών που δημιούργησε.

Περίπου 6.000 κόσμος γέμισε το Παγκρήτιο Στάδιο σε ένα ιδανικό απόγευμα για ποδόσφαιρο. Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, η ΑΕΚ έχασε τον Ντέρεκ Κουτέσα με τραυματισμό, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς παρακολούθησε το παιχνίδι από σουίτα μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο, όντας τιμωρημένος. Έτσι, ο Ραντόγιε Σμίλιανιτς κλήθηκε να δίνει τις οδηγίες. Στην αντίπερα «όχθη», ο Φούντας τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, στην εκκίνηση του αγώνα, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα του Κοϊτά, όμως συνέχισε ως το 68'.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν, εξαρχής, τα ηνία και προσπαθούσαν να διασπάσουν την άμυνα του ΟΦΗ. Στο 12' αυτό συνέβη έπειτα από σέντρα του Γκατσίνοβιτς και τελείωμα του Ζοάο Μάριο, όμως ο διαιτητής Τσακαλίδης χρέωσε τον Πορτογάλο με επιθετικό φάουλ στον Μαρινάκη, ακύρωσε το γκολ και συμφώνησε μαζί του ο VAR Τζήλος. Μάλιστα, η ΑΕΚ σχολίασε τη φάση στα social media, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της. Στο 16' ο Σενγκέλια δεν εκμεταλλεύτηκε το επικίνδυνο γύρισμα του -δεξιού μπακ- Γκατσίνοβιτς στον Στρακόσα, στο 25' ο Λίλο μπλόκαρε το σουτ του Κοϊτά, στο 29' το σουτ του Φούντα πέρασε ψηλά άουτ και στο 44' ο Λίλο μάζεψε και την κεφαλιά του Μουκουντί. Αυτά καταγράφτηκαν, εν ολίγοις, στο πρώτο ημίχρονο που δεν είχε την σπουδαία φάση, με την ΑΕΚ να πιέζει.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, απλά η Ένωση έγινε πιο επιθετική και πήρε αυτό που άξιζε βάσει των ευκαιριών και της υπεροχής της. Ο Λίλο κρατούσε όρθιους τους Κρητικούς, όπως στο 47' σε σουτ του Καλοσκάμη και στο 57' σε σημαντικό τετ α τετ με τον Κοϊτά. Από το κόρνερ που κέρδισε στην τελευταία φάση, ο Γιόβιτς βρήκε με κεφαλιά, επίσης, δίχτυα, όμως ακυρώθηκε γκολ της ΑΕΚ για δεύτερη φορά, λόγω επιθετικού φάουλ σε σπρώξιμο του Μουκουντί. Στο 67' ο Πινέδα και ο Πενράις αστόχησαν από κοντά σε φάση διαρκείας που ολοκληρώθηκε με επιθετικό φάουλ του Πιερό σε... ψαλιδάκι, ενώ δύο λεπτά αργότερα (69'), ο εντυπωσιακός Λίλο σταμάτησε με «σπαγγάτο» τον Αϊτινό φορ!

Για δεύτερη αγωνιστική στη σειρά, ο Πινέδα «λύτρωσε» την ΑΕΚ, καθώς συνεργάστηκε γρήγορα με τον Πιερό και απέναντι στον Λίλο είχε την υπομονή να πλασάρει για το 0-1 στο 74'. Οι «κιτρινόμαυροι» ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και μετουσίωσαν σε γκολ την πίεσή τους, ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια, όμως ήταν... αργά για να πάρει πρωτοβουλίες. Ο Πιερό απώλεσε νέα ευκαιρία στο 83', ο Λίλο σταμάτησε τον Μάνταλο στο 87' και στο 90', πάλι ο Πιερό, καθυστέρησε να εκτελέσει. Τελικό 0-1 και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μένει «ζωντανή» στο πρωτάθλημα, ενώ εκείνη του Χρήστου Κόντη θα πάει στη διακοπή ως προτελευταία με 6 βαθμούς. Αμφότερες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους!

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης / 4-2-3-1): Λίλο, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης (82' Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιρα (59' Χατζηθεοδωρίδης), Φούντας (68' Ζανελάτο), Σενγκέλια (82' Φαϊτάκης), Θεοδοσουλάκης (82' Ρακόνιατς).

ΑΕΚ (Ραντόγιε Σμίλιανιτς / 4-4-1-1): Στρακόσα, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν (66' Μάνταλος), Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης (66' Πιερό), Κοϊτά (90+3' Λιούμπισιτς), Γιόβιτς (86' Γκρούγιτς).

Τα στιγμιότυπα του αγώνα: