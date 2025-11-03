Ο περίπατος του ΠΑΟΚ στις Σέρρες και η αγχωτική νίκη της ΑΕΚ αναλύονται από τον Τύπο, όπως και η κατάσταση στον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – SPORTDAY

Δεν άλλαξε τίποτα εντυπωσιακό στη βαθμολογία μετά τα ματς του Σαββατοκύριακου. Ο ΠΑΟΚ κράτησε την πρωτιά και κατεβαίνει την Κυριακή στην Αθήνα να παίξει με τον ΠΑΟ: αν κερδίσει κάνει μεγάλο βήμα για να τερματίσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώτος. Ο Ολυμπιακός είναι σταθερά δεύτερος αφού κέρδισε τον Άρη και η ΑΕΚ σταθερά τρίτη αφού λύγισε τον Παναιτωλικό. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τις Σέρρες σαν σίφουνας -όχι ότι θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά αφού σε ένα γήπεδο γεμάτο από οπαδούς μίας από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος έπαιζε με μία από τις χειρότερες. Ο Λουτσέσκου ενόψει των ματς που ακολουθούν έκανε κι ένα είδος ροτέισον...

Ακούω ότι ο ΠΑΟ έχασε στον Βόλο, ήταν απογοητευτικός κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Βόλος κέρδισε τον Παναθηναϊκό κι αυτό είναι σωστό να λέμε. Η ομάδα του Φεράντο βρήκε ένα γκολ με τον Λάμπρου που ως πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δεν το πανηγύρισε καν και μετά το κράτησε παίζοντας καθαρή και συντεταγμένη άμυνα. Το να λέμε ότι έχασε ο Παναθηναϊκός αδικεί την προσπάθεια της ομάδας του Φεράντο που ήταν τακτικά άψογη. Ο Μπενίτεθ είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι στο ξεκίνημα μίας νέας διαδικασίας και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο. Δεν φταίει όμως αυτός για την εικόνα της ομάδας του. Φταίνε οι ποδοσφαιριστές του που έχουν σημαντικό έλλειμμα προσωπικότητας και απόλυτη άγνοια πρωταθλητισμού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Η ΑΕΚ έχει σφυγμό. Μπορεί να έφτασε το 92' για να φύγουν τα μαύρα σύννεφα από τον ουρανό της Ν. Φιλαδέλφειας, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ζητούμενο για τους Κιτρινόμαυρους κόντρα στον Παναιτωλικό. Έπειτα από δύο ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, το τρίποντο ήταν κάτι παραπάνω από απαραίτητο για την ομάδα του Νίκολιτς, προκειμένου να μην υπάρξει συνέχεια στην γκρίνια και την εσωστρέφεια που έκαναν την εμφάνισή τους τις τελευταίες ημέρες. Η Ένωση μέχρι να φτάσει στη νίκη "έφτυσε αίμα". Και χρειάστηκε η ενέργεια του κορυφαίου παίκτη της, του Πινέδα, ο οποίος θύμισε τον Μεξικανό της πρώτης σεζόν, εκείνης του νταμπλ, οπότε έδειχνε ότι ήταν ο καλύτερος μέσος του πρωταθλήματος...

Από την άλλη υστέρησαν δύο παίκτες "κλειδιά", οι Ζοάο Μάριο και Κοϊτά (ίσως κι εκείνοι μπερδεύτηκαν από την επιλογή του Νίκολιτς να παίξει ο πρώτος αριστερά κι ο δεύτερος πίσω από τον Πιερό). Δεν ήταν μόνο αυτό όμως που η ΑΕΚ χρειάστηκε 92 λεπτά για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μπορεί η κατοχή της μπάλας να έφτασε στιγμές το 80% απέναντι σε μία ομάδα που ήταν συνεχώς όλη πίσω από την μπάλα, αλλά ευκαιρίες για γκολ έκανε πολύ λίγες. Η ομάδα έδειξε ότι είχε θέμα ψυχολογικό από τα πρόσφατα αποτελέσματα και το άγχος της παραλίγο να της στοιχίσει πολύ ακριβά... Η νίκη αυτή και μάλιστα με τον τρόπο που ήλθε, σε εκείνο το χρονικό σημείο, δίνει σίγουρα αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Όμως τα αγωνιστικά θέματα που έχει η ΑΕΚ, όπως η δημιουργία ευκαιριών και τα τελειώματα, δεν πρέπει να κρυφτούν κάτω από το χαλάκι.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Ναι, προφανώς και η ΑΕΚ δεν είχε καμία εντυπωσιακή ποδοσφαιρική εικόνα στο ματς με τον Παναιτωλικό. Ναι, προφανώς και δεν δούλεψε η ιδέα που είχε ο Νίκολιτς για να βάλει τον Κοϊτά πίσω από τον φορ και τον Ζοάο Μάριο στα άκρα. Όμως όποιος θεωρεί ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει ματσάρα απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε με έντεκα παίκτες έξω από την περιοχή της και μ’ έναν διαιτητή που ήξερε πώς να τινάξει ένα παιχνίδι στον αέρα, τότε σόρι, αλλά είναι πολύ μακριά νυχτωμένος.

Η ΑΕΚ για να πάρει τους τρεις βαθμούς χθες, έπρεπε να κερδίσει και τον Παναιτωλικό, έπρεπε να κερδίσει και τον Παπαδόπουλο, έπρεπε να κερδίσει και την εργαλειοποίηση του VAR, έπρεπε να κερδίσει και το δικό της πολύ κακό φεγγάρι και τα δικά της προβλήματα. Είναι πολλά αυτά που έπρεπε να κερδίσει η ΑΕΚ και όχι εύκολα. Αλλά επειδή ευτυχώς έχει πείσμα, ευτυχώς δείχνει πως ακόμα έχει στο ρεζερβουάρ της πίστη και επειδή ευτυχώς έχει και έναν παίκτη όπως ο Πινέδα, που μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω του, τελικά βρήκε τον τρόπο να κερδίσει όσο και όσα έπρεπε και να πάρει τη νίκη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Ο Ορμπελίν Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Παναιτωλικό, την ώρα που όλο το γήπεδο έβριζε τον Στεφάν Λανουά και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Το γκολ του Λούκα Γιόβιτς σωστά είχε ακυρωθεί, χρειαζόταν ποδοσφαιρική ψυχραιμία σε ένα τέτοιο περιβάλλον οργής για δήθεν αδικία. Και ο Μεξικανός, όπως και ο Λάζαρος Ρότα, την είχαν. Λυγίζοντας την καλή προσπάθεια για το αποτέλεσμα από τους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου. Η ΑΕΚ παραμένει σε αγωνιστική κρίση κι αν δεν επικεντρωθεί εκεί, αλλά βρίσκει αλλού ευθύνες, τότε δεν θα εξέλθει συντόμως.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα στις Σέρρες, πέρασε πολύ πιο εύκολα απ' όσο και ο ίδιος θα περίμενε, συνέχισε το επιθετικό κρεσέντο του και έχει βρει έναν νέο σκόρερ από το πουθενά, τον Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι με κάποιες κινήσεις τον χειμώνα μπορεί αυτή η παρουσία στην κορυφή να συνεχιστεί, αλλά έχει κάθε δίκιο επίσης να υποστηρίζει ότι δεν επιτρέπεται ο παραμικρός εφησυχασμός παρά τον ενθουσιασμό στο κλαμπ.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε έρθει εν χορδαίς και οργάνοις στον Παναθηναϊκό ο Φατίχ Τερίμ. Σε μια προσπάθεια των διοικητικών να βρουν τον προπονητή που θα έφερνε την άνοιξη στο Τριφύλλι. Ένα από τα πολλά στοιχήματα που μπήκαν στον Κορωπί αλλά τελικά δεν έπιασαν. Τι έμεινε από την άδοξη θητεία του τούρκου προπονητή στα μέρη μας; Όχι κάτι το φοβερό ως αποτέλεσμα. Κυρίως φώλιασαν στον νου ορισμένες ρηξικέλευθες ιδέες του Τερίμ σε ό,τι είχε να κάνει με πρόσωπα που ναι μεν πήραν θέση στην ενδεκάδα, ωστόσο τους είδαμε σε διαφορετικούς ρόλους.

Και τώρα; Τι συμβαίνει στις μέρες μας; Ο Μπενίτεθ, πολύπειρος κι αυτός της προπονητικής, έβγαλε το δικό του βιβλίο των καινοτομιών. Δεν έκανε κάτι το πολύ ξεχωριστό, όπως και να έχει όμως οι αλλαγές που δοκίμασε προς το φινάλε της αναμέτρησης με τον Βόλο, κουβεντιάστηκαν εντός κι εκτός των Πρασίνων. Ο Βόλος ένεκα των συνθηκών και του υπέρ του σκορ κλείστηκε και ο Ισπανός τι έκανε, λέτε; Εριξε στο χορτάρι όλους τους διαθέσιμους κεντρικούς μπακ. Είχε τον Τουμπά και τον... ενίσχυσε με τον Πάλμερ Μπράουν και τον (ξεχασμένο) Γεντβάι. Σύμφωνοι, ήθελε να δέσει την οπισθοφυλακή ο Ράφα και μάλλον δεν του βγήκε η έμπνευση. Ειδικά αν κάποιος αναλογιστεί πως ο κυνηγός που όλοι ανέμεναν, εν προκειμένω ο Γερεμέγεφ, αυτός που συχνά βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, έπεσε στα βαθιά ως τελευταία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Το πώς θα διαχειριστεί την απόσταση από την κορυφή ο έμπειρος κόουτς, ασφαλώς και είναι κάτι που ενδιαφέρει το ευρύ κοινό. Δεν μπορεί στο Κορωπί να πετάξουν λευκή πετσέτα τόσο νωρίς. Το βραχυκύκλωμα, όμως, μπροστά στην εστία μοιάζει με κάτι που πονά.

