Πανικός με τον Στέλιο Μανωλά, ουρές από τον κόσμο της ΑΕΚ! (pics)

Η επιτυχημένη δράση της ΠΑΕ ΑΕΚ «Meet and Greet the Legends» συνεχίζεται σημερα με τον Στέλιο Μανωλά να συναντά αυτήν την ώρα τον κόσμο της Ενωσης.

Ο εμβληματικός αμυντικός των δεκαετιών ‘80 και ‘90 που σε ολόκληρη την καριέρα του δεν φόρεσε άλλη φανέλα, βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store. Το παρών δινουν παρα πολλοί φίλοι της ΑΕΚ που έχουν κάνει ουρές και περιμένουν για ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία.

Ο Στέλιος Μανωλάς θα βρίσκεται μέχρι τις 20:00 στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Αρένα αποτελώντας το τιμώμενο πρόσωπο στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό που ξεκινά στις 21:00.

Τα μοναδικά επιτεύγματα του Στέλιου Μανωλά με την φανέλα της ΑΕΚ:

4 Πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα, 1 Λιγκ Καπ, 2 Σούπερ Καπ

3 Πρωταθλήματα Ελλάδας Εφήβων

3 φορές καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος

71 συμμετοχές (6 γκολ) με Εθνική Ελλάδας

Κύπελλο Ελλάδας 2016 ως προπονητής της ΑΕΚ

Δείτε φωτογραφίες: