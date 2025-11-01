Με πολύ άγχος ο Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο απέναντι στον Άρη (2-1) χάρη σε δύο επεμβάσεις από Τζολάκη, Ροντινέι στο φινάλε.

Οι περσινοί πρωταθλητές υποδέχθηκαν τον Άρη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι ταξίδεψαν στον Πειραιά αποδεκατισμένοι, έχοντας 9 απουσίες και πολλές ελλείψεις βασικών τους παικτών, με τον Χιμένεθ να παρατάσσει ενδεκάδα με πειραματισμούς και... "μπαλώματα".

Οι γηπεδούχοι είχαν την κυριαρχία στο πρώτο μέρος, έχοντας μάλιστα εντυπωσιακό ποσοστό κατοχής υπέρ τους (70-30%), χωρίς όμως την τεράστια ευκαιρία. Μοναδική απόπειρα απειλής μια κεφαλιά του Ελ Κααμπί, στο 12ο λεπτό, μετά την ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα του Άρη από το γύρισμα του Ποντένσε, η μπάλα όμως κατέληξε λίγο άουτ. Στο πρώτο μέρος οι κιτρινόμαυροι έσφιξαν πολύ την άμυνα τους, κρατώντας με χαρακτηριστική άνεση το μηδέν.

Η επανάληψη είχε διαφορετικά σχέδια για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός μπήκε φουριόζος και άνοιξε το σκορ με τον Ποντένσε να φεύγει ωραία στον χώρο από τα αριστερά, να συγκλίνει με το δεξί και να πλασάρει τον Αθανασιάδη για το 1-0. Νωρίτερα ο Άρης είχε δοκάρι μετά από κόντρα και έδειχνε ικανός να ανεβάσει τις γραμμές του για κάτι παραπάνω.

Μετά το γκολ ο Άρης δεν πτοήθηκε, πίεσε και λίγο έλειψε να ισοφαρίσει στο 55ο λεπτό, όταν μετά από τραγικό λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού ο Σίστο βγήκε φάτσα με τον Τζολάκη, όμως ο Κοστίνια τον πρόλαβε πριν πλασάρει για το 1-1.

Αυτό που δεν κατάφερε ο Σίστο μπόρεσε ο Ταρέμι στο 60ο λεπτό. Μετά από φάση διαρκείας, όπου ο Ποντένσε δεν μπορεί να κερδίσει τον Αθανασιάδη, με τον Έλληνα κίπερ να αποκρούει με το πόδι, η μπάλα στρώθηκε στον Ταρέμι και εκείνος δεν αστόχησε για το 2-0.

O Άρης έψαξε το γκολ για να ξαναμπει στο ματς, με τον Σούντμπεργκ, στο 71ο λεπτό, να βγαίνει πρόσωπο με τον Τζολάκη, όμως λίγο πριν κάνει επαφή με τη μπάλα ο παίκτης των φιλοξενούμενων ανετράπη και ο διαιτητής υπέδειξε την λευκή βούλα, δείχνοντας μάλιστα την κόκκινη κάρτα στον Μάντσα, ο οποίος υπέπεσε στην παράβαση. Ο Λορέν Μορόν ανέλαβε την εκτέλεση και με ψυχραιμία και... α λα πανένκα έγραψε το 2-1, βάζοντας ξανά τον Άρη στη διεκδίκηση.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε ψυχολογία και στο 83ο λεπτό απείλησε με τρομερή ευκαιρία, με τον Αλφαρέλα να βγαίνει απέναντι από τον Τζολάκη, όμως να μην μπορεί να τον κερδίσει για την ισοφάριση. Στο 88ο λεπτό ο ίδιος παίκτης βγήκε άλλη μια φορά απέναντι στο 2-2, όμως δεν πλάσαρε και προτίμησε τον Παναγίδη, ο οποίος δεν νίκησε τον Έλληνα κίπερ και το 2-1 παρέμεινε.

Ο Ολυμπιακός άντεξε ως το φινάλε, παίζοντας και με τον χρόνο και πήρε αγχωτική νίκη, παίζοντας στα τελευταία λεπτά με παίκτη λιγότερο, με τους φιλοξενούμενους να μένουν με την προσπάθεια και να φεύγουν με άδεια χέρια για τη Θεσσαλονίκη.

Την επόμενη αγωνιστική οι Ερυθρόλευκοι αγωνίζονται εκτός έδρας απέναντι στην Κηφισιά, ενώ ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Actor.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάντσα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Σίστο, Μορόν.

Διαιτητης

Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

VAR: Κόρτους Μπέντζαμιν Φραντζ (Γερμανία)

AVAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)

Βοηθοι

Ζάιντελ Γιαν (Γερμανία)

Φολτίν Ραφαέλ (Γερμανία)

Τεταρτος