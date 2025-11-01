Η Μαρκό έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από την έδρα της Athens Kallithea σε μία αμφίρροπη αναμέτρηση με δυνατές μονομαχίες στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Νοτίου ομίλου της Super League 2.

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ανήκε για την Μαρκό με τον Μίλερ να σουτάρει πάνω στον Παπαδόπουλο στο 7ο λεπτό. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία για το 0-1, αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε το καλό πλασέ του Σμάλη έξω από την περιοχή. Η Athens Kallithea απείλησε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση στο 21ο λεπτό με τον Καντίγιο να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από πλεονεκτική θέση, μετά από σέντρα ακριβείας του Ντεντάκη.

Οι ποδοσφαιριστές του Σούλη Παπαδόπουλου ήταν πιο δραστήριοι στην επίθεση, χωρίς ωστόσο να μπορούν να βρουν την τελική πάσα για γκολ. Τελικά στο 30' η Μαρκό κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ που έψαχνε με τον Μίλερ να σκοράρει από κοντά, μετά από ασταθή απόκρουση του Παπαδόπουλου σε προσπάθεια του Οικονομίδη για το 0-1 των «πράσινων». Το παιχνίδι είχε αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να πέσει αισθητά ο ρυθμός μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους, η Athens Kallithea είχε καλή στιγμή στο 47' με το πλασέ του Βασιλόγιαννη να μπλοκάρεται από τον Αυγερινό. Δύο λεπτά μετά η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ματίγια, κόντραρε στο τείχος και δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα της Μαρκό. Στο 54' οι γηπεδούχοι που πίεζαν από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, είχαν ένα καλή στιγμή με την κεφαλιά του Γκέζου να φεύγει λίγο άουτ. Ένα λεπτό μετά η Μαρκό είχε τεράστια ευκαιρία για το 0-2, όμως ο Σεμπά έκανε κακό τελείωμα από πλεονεκτική θέση μέσα από την περιοχή των γηπεδούχων. Η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω στη συνέχεια και στο 59' ο Φροσύνης δεν κατάφερε να βρει δίχτυα από εξαιρετική θέση για την ομάδα της Καλλιθέας.

Η υπεροχή των γηπεδούχων «καρποφόρησε» στο 66' με τον Γερολέμου που είχε πέρασε λίγο νωρίτερα στο ματς, να πλασάρει ιδανικά μέσα από την περιοχή για το 1-1 της Athens Kallithea. Στο 69' η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μίλερ έφυγε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου ήταν μονίμως στην επίθεση και στο 74' ο Φροσύνης είχε διπλή ευκαιρία για να κάνει την ανατροπή για την Athens Kallithea, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ένα λεπτό αργότερα οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Καντίγιο, αλλά ο επιθετικός της Athens Kallithea ήταν σε θέση οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε.

Η Athens Kallithea είχε τεράστια ευκαιρία στο 90' για να πάρει το ματς, με την προβολή του Παϊσάο από θέση βολής να κοντράρει στον Στάμου και να σταματά στο δοκάρι της Μαρκό και εν συνεχεία να φεύγει κόρνερ! Στα εναπομείναντα λεπτά των καθυστερήσεων της αναμέτρησης, το σκορ δεν άλλαξε και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Στην τρίτη θέση... παρέα με τον Ολυμπιακό Β' (έχει ματς λιγότερο), πλέον, Athens Kallithea και Μαρκό με 13 βαθμούς στο... σακούλι και για τις δύο ομάδες.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Πασαλίδης, Ματίγια, Βασιλόγιαννης (88′ Σαρδέλης), Ινσούα (46′ Φροσύνης), Μεταξάς (34′ Σαταριάνο), Γκολφίνος (88′ Παϊσάο), Μαυριάς (63′ Γερολέμου), Γκαντίγιο, Γκέζος, Ντεντάκης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Σμάλης, Κυριακίδης (79′ Κωνσταντακόπουλος), Στάμου, Φατιόν, Μεντόσα (54′ Αλεξόπουλος), Οικονομίδης (65′ Ντέντλερ), Μπουσάι, Μιούλερ (79′ Παυλίδης), Σεμπά.

Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)

Βοηθοί: Δεδικούσης (Λάρισας), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)