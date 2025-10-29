Με δύο ασίστ του Τσιριβέγια και δύο υπέροχες εκτελέσεις από Πάντοβιτς, Μλαντένοβιτς ο Παναθηναϊκός γύρισε το ματς στο Περιστέρι και πέρασε δίκαια με τρίποντο (1-2).

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του με τον Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική του ηγεσία, αλλά και το δεύτερο σερί τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, πέτυχε απόψε στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 2-1 του Ατρόμητου με ανατροπή.

Το τριφύλλι είχε ξανά ως κορυφαίο παίκτη τον Πέδρο Τσιριβέγια που έβγαλε και τις δύο ασίστ στα γκολ των Πάντοβιτς (50’) και Μλαντένοβιτς (67’), ενώ ο Ατρόμητος είχε προηγηθεί από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Μπάκου (36’). Πέραν του Τσιριβέγια ελπιδοφόρα ήταν η αγωνιστική εικόνα του Πάντοβιτς, σε αντίθεση με τον Ταμπόρδα που δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του,

Ο Ράφα Μπενίτεθ προσέγγισε το ματς, τόσο τακτικά όσο και σε επίπεδο προσώπων, με τέτοιο τρόπο ώστε να δει παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής και να βγάλει τα συμπεράσματά του σε συνθήκες αγώνα. Για αυτό το λόγο άλλωστε είδαμε ένα 5-4-1 που δύσκολα θα το ξαναδούμε, με τριπλέτα στόπερ τους Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Φίκαϊ, φουλ μπακ τους Μαντσίνι (δεξιά) και Μλαντένοβιτς (αριστερά), τον Τσιριβέγια αμυντικό μέσο με τους Ρενάτο και Μπρέγκου 8άρια και τον Ταμπόρδα πίσω από τον επιθετικό κορυφής που ήταν ο Πάντοβιτς.

Οπως ήταν αναμενόμενο δεν μπορούσε να υπάρξει «χημεία» για ευνόητους λόγους, με τον Ατρόμητο να «χτυπάει» στη μοναδική του τελική προσπάθεια προς την εστία στο πρώτο ημίχρονο, ανοίγοντας το σκορ. Ενα γκολ που προήλθε από εκτέλεση κόρνερ στο 36’, πρώτη κεφαλιά του Σταυρόπουλου και νέα κεφαλιά του Μπάκου που πήδηξε ανενόχλητος εξαιτίας της ασυνεννοησίας των Πάλμερ-Μπράουν και Φίκαϊ, με τον Λαφόν απλώς να παρακολουθεί τη φάση και να μαζεύει τη μπάλα από τα δίχτυα του (1-0).

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, παρότι το ματς δεν είχε ιδιαίτερο ρυθμό ούτε πολλές υποσχόμενες ευκαιρίες, ήταν πιο απειλητικός από τους γηπεδούχους. Είχε δοκάρι με τον Ρενάτο στο 12’ μετά από στρώσιμο του Μπρέγκου και ακόμα μία καλή στιγμή με τον Πορτογάλο να σουτάρει πάνω στον Κοσέλεφ από το ύψος του πέναλτι παρότι υποδείχθηκε λανθασμένα οφ σάιντ από τον δεύτερο βοηθό διαιτητή (18’). Μία ακόμη ευκαιρία πέταξε στα σκουπίδια ο Μλαντένοβιτς καθώς βγήκε τετ α τετ από πλάγια αριστερά, ύστερα από κεφαλιά-πάσα του Πάντοβιτς (22’). Ο Σέρβος αριστερός φουλ μπαλ, δεν σούταρε αλλά προτίμησε να κάνει «λόμπα» την οποία κατάλαβε ο Κοσέλεφ και μπλόκαρε εύκολα τη μπάλα.

Στο 42’ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ρενάτο Σάντσες ο Μουντές αγκάλιασε τον Γέντβαϊ και τον έριξε στο χορτάρι. Ο διαιτητής Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, αλλά ο VAR τον κάλεσε να επανεξετάσει τη φάση. Παρότι συνέβη αυτό, ο Τσακαλίδης επέμεινε στην απόφασή του!

Η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου έγινε στο 45+3’ σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρενάτο, από πολύ πλάγια αριστερά, όπου ο -κορυφαίος των γηπεδούχων- Κοσέλεφ απομάκρυνε τη μπάλα εντυπωσιακά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπενίτεθ έριξε στο ματς τον Σιώπη αντί του Ρενάτο, τροποποιώντας το σχηματισμό σε 3-5-2, με τον Ταμπόρδα δίπλα στο Πάντοβιτς και η αλλαγή αυτή του βγήκε με το καλησπέρα. Διότι πέντε λεπτά μετά (50’), ο Παναθηναϊκός αναπτύχθηκε ωραία και ο Τσιριβέγια έκανε κάθετη πάσα από τον άξονα προς τον Πάντοβιτς.

Ο 23χρονος Σέρβος έκανε πολύ ωραία κίνηση, πέρασε και τον Κοσέλεφ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας με ένα πολύ όμορφο γκολ που ήταν και το παρθενικό του με την πράσινη φανέλα και το τριφύλλι (1-1).

Στο 64’ ο Ισπανός προπονητής έβαλε τον Τετέ αντί του Ταμπόρδα, που δεν κατάφερε να γίνει επιδραστικός στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Τρία λεπτά (67’) μετά οι πράσινοι έφτασαν στην ανατροπή. Δημιουργός ήταν και πάλι ο Τσιριβέγια (δεύτερη ασίστ στο ματς) και εκτελεστής, αυτή τη φορά, ο Μλαντένοβιτς με υπέροχη «λόμπα», κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 74’ οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι όταν η μπάλα βρήκε στο χέρι του Πάλμερ-Μπράουν, μετά από δικό του διώξιμο και κόντρα σε παίκτη του Ατρόμητου, η φάση ελέγχθηκε και κρίθηκε προφανώς ότι ήταν πολύ κοντινή η απόσταση

Οι Περιστεριώτες προσπάθησαν για την ισοφάριση στα επόμενα λεπτά και έφτασαν κοντά σε αυτήν στο 76’, με τον Λαφόν, ωστόσο, να κάνει σπουδαία διπλή απόκρουση, αρχικά σε σουτ του Τσιγκάρα και εν συνεχεία σε πλασέ του Τσαντίλα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος / 5-4-1): Κοσέλεφ, Καραμάνης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος (46’ Μουτουσαμί), Μπάκου (77’ Φαν Φέερτ), Μίχορλ, Τσιγκάρας, Γκαρσία (62’ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 5-4-1): Λαφόν, Μαντσίνι, Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Φίκαϊ (88’ Ζέκα), Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου (81’ Νίκας), Ρενάτο Σάντσες (46’ Σιώπης), Τριριβέγια, Ταμπόρδα (64’ Τετέ), Πάντοβιτς (81’ Γερεμέγεφ).