Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Κάνει το 5-0 με πέναλτι του Γιασίτζι ο Ολυμπιακός (vid) 29-10-2025 19:18 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ολυμπιακός με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιασίτζι στο 67' έκανε το 5-0 εναντίον του Βόλου. Έχει μήκος 73,5 μέτρα: Σε ποια ταινία θα δούμε την εντυπωσιακή θαλαμηγό του Δημήτρη Μελισσανίδη dailymedia.gr Τελικά, ξεγελαστήκαμε τόσο πολύ με τον Ταμπόρδα; menshouse.gr Έντονη φημολογία για Ατσίουα menshouse.gr Βόμβα μεγατόνων: Με ποιο κόμμα θα συμπορευτεί η Νέα Αριστερά για να μπει στη Βουλή instanews.gr Αύξηση κατώτατου μισθού στη Γερμανία: Η σύγκριση του ποσού με την Ελλάδα προκαλεί θλίψη instanews.gr Ο «άσος» τον πληγώνει: Ο μόνος που μπορεί να κοιτάξει τους καλύτερους στα μάτια menshouse.gr Ευλαμπία Ρέβη: «Κάτσε εδώ, μη κάνεις τίποτα, να παίρνεις ένα κομμάτι ψωμί και μη μιλάς» της είπε ο ΣΚΑΪ dailymedia.gr Ζόρια για Κουλιεράκη… menshouse.gr Κάνει το 5-0 με πέναλτι του Γιασίτζι ο Ολυμπιακός (vid) SHARE