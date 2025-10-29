Ούτε Μπεργκ, ούτε Ιωαννίδης: Ο φορ του Παναθηναϊκού που ο Μακέντα θεωρεί καλύτερό του! (vid)

Ο Φεντερίκο Μακέντα κλήθηκε να επιλέξει κάποιον επιθετικό του Παναθηναϊκού που θεωρεί καλύτερο από τον ίδιο και δεν ενέταξε σε αυτή την κατηγορία ούτε τον Μάρκους Μπεργκ, αλλά ούτε και τον Φώτη Ιωαννίδη.

Μιλώντας στην κάμερα του Belligol στο κανάλι της Novibet, ο Ιταλός στράικερ του Αστέρα Τρίπολης και πρώην του Παναθηναϊκού βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα challenge.

Να μη μιλήσει μέχρι να ακούσει κάποιον επιθετικό (του Παναθηναϊκού) καλύτερο από τον ίδιο. Αφού είπε αστειευόμενος ότι... "δεν θα μιλήσω ποτέ!", άρχισε να ακούει διάφορους στράικερ των τελευταίων ετών που αγωνίστηκαν στο Τριφύλλι.

Κατά σειρά ακούστηκαν οι: Σπόραρ, Καρλίτος, Σφιντέρσκι, Ντέσερς, Ιωαννίδης (με έναν... προβληματισμό), Μπεργκ και... απάντησε καταφατικά για τον Τζιμπρίλ Σισέ, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην ΚΠΡ.

"Είναι και αυτός φίλος μου. Φανταστικός. Τρομερή προσωπικότητα και σπουδαίος παίκτης", ανέφερε για τον Γάλλο επιθετικό ο Μακέντα.

