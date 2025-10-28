Μπορεί στο πρωτάθλημα να μην ικανοποιεί, όμως ο ΟΦΗ έδειξε το σοβαρό πρόσωπο του στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε με 3-1 τον Ηρακλή και πέτυχε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Ιδιαίτερο παιχνίδι για ΟΦΗ και Ηρακλή στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τις δύο ομάδες να παρατάσσονται με πολλές αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας πως έχουν κυρίως το μυαλό τους στο πρωτάθλημα.

Οι Κρητικοί με τον Στέλιο Βενετίδη στον πάγκο και με το... βλέμμα του Χρήστου Κόντη από τις κερκίδες, μετά την αποχώρηση του Μίλαν Ράσταβατς, αν και αρχικά δεν έδειξαν προσγειωμένοι στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, σοβαρεύτηκαν, έδειξαν το επιθετικό ταλέντο τους και έκαναν την ανατροπή.

Αιφνιδίασε στο ξεκίνημα ο Ηρακλής

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία σημειώθηκε μετά τα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης και άνηκε στον Ηρακλή, όταν στο 12' ο Μυωσίδης έφυγε στο χώρο, πάτησε στην περιοχή και πλάσαρε, με τον Λίλο να αποκρούει ενστικτωδώς με το πόδι.

Στη συνέχεια, ένα όμορφο σουτ του Τσιντώνη και μια κεφαλιά του Ντουρμισάι ανησύχησαν εκ νέου την άμυνα του ΟΦΗ, δείχνοντας πως οι «κυανόλευκοι» μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο παιχνίδι.

Η υπεροχή της ομάδας του Δημήτρη Σπανού επιβραβεύτηκε με γκολ στο 28ο λεπτό. O Σιδεράς έκανε τη σέντρα και μετά από κεφαλιά πάσα του Ντουρμισάι, ο Κούστα νίκησε με προβολή τον Λίλο και άνοιξε το σκορ!

Άλλαξε... μυαλά ο ΟΦΗ

Το γκολ φαίνεται πως... ξύπνησε τους Κρητικούς, οι οποίοι άμεσα άλλαξαν... ρότα και προσέγγισαν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το παιχνίδι, αρχής γενομένης από την εξαιρετική ατομική ενέργεια του Νους στο 32', με το σουτ του ωστόσο να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα και μετά από εκτέλεση φάουλ του Αποστολάκη, ο Καραχάλιος πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Ρακονιάτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πλασέ για το 1-1, εκμεταλλευόμενος την άστοχη έξοδο του Καρακασίδη.

Σοβαρεύτηκε και επιβραβεύτηκε

Αν και το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και λιγοστές φάσεις, ο ΟΦΗ εμφάνισε διαφορετικό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, αποφασισμένος να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Απέναντι του βρήκε έναν επίσης διαφορετικό Ηρακλή, ο οποίος δεν έδειξε τις ίδιες επιθετικές αρετές με εκείνες του πρώτου μέρους, περιορισμένος σε έναν παθητικό ρόλο πίσω από την μπάλα και κοντά στην περιοχή του.

Η εικόνα του παιχνιδιού μαρτυρούσε πως το γκολ για τους γηπεδούχους αποτελούσε θέμα χρόνου, με την «λύτρωση» τελικά να έρχεται στο 83ο λεπτό, όταν ο Νους εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες, βρήκε χώρο στην περιοχή και εκτέλεσε, πετυχαίνοντας το 2-1 και ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Σαλσέδο, ο οποίος σκόραρε με ένα άψογο σουτ εκτός περιοχής, «κλειδώνοντας» το 3x3 για τον ΟΦΗ στην League Phase Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Βενετίδης): Λίλο, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Λέουις (61′ Χατζηθεοδωρίδης), Καραχάλιος, Βούκοτιτς (61′ Μαρινάκης), Φούντας (81′ Σενγκέλια), Αποστολάκης (46′ Θεοδοσουλάκης), Νους, Ρακόνιατς (46′ Σαλσέδο).

Ηρακλής (Σπανός): Καρακασίδης, Κατσίκας (71′ Ουές), Δημητρίου (71′ Γιαννούτσος), Τσιντώνης (56′ Αναστασιάδης), Αναστασίου, Σιδεράς, Χάινριχ, Μωυσιάδης (89′ Ταχμετζίδης), Φοφανά, Ντουρμισάι, Κούστα (56′ Κυνηγόπουλος).

