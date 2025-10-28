Live: ΟΦΗ - Ηρακλής

LIVE LIVE
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
Παγκρήτιο στάδιο / Cosmote Sport 1HD
3η αγωνιστική League Phase
ΟΦΗ
3 1
ΗΡΑΚΛΗΣ
Διαιτητης
- Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
Βοηθοι
- Δέλλιος Αθανάσιος (Πέλλας)
- Νίκζας Αχιλλέας (Λάρισας)
Τεταρτος
- Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)
Σκορερς
- 35' Ρακόνιατς
- 83' Νους
- 90+3' Σαλσίδο
Κιτρινες καρτες
- 37' Ανδρούτσος
- 80' Σαλσίδο
- 90+2' Νους
Σκορερς
- 28' Κούστα
Κιτρινες καρτες
- 21' Δημητρίου
- 45' Χάινριχ
- 80' Σιδεράς