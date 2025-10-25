Η Λιντς... βύθισε την Γουέστ Χαμ

Η Λιντς πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στην Γουεστ Χαμ (2-1), βυθίζοντας ακόμη περισσότερο την αντίπαλό της στον βαθμολογικό πίνακα της Premier League.

Οι γηπεδούχοι πήραν από το ξεκίνημα σαφές προβάδισμα νίκης, αφού μόλις στο 3ο λεπτό ο Άαρονσον με κοντινό σουτ άνοιξε το σκορ για την Λιντς, ενώ στο 15' ο Ροντόν με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-0.

Η Λιντς, πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, με την Γουέστ Χαμ να προσπαθεί να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο.

Το μόνο που κατάφεραν, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με τον Φερνάντες. Έτσι, η Γουέστ Χαμ έμεινε για έκτο παιχνίδι χωρίς θετικό αποτέλεσμα, όντας προτελευταία στην βαθμολογία της Premier League.