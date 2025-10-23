Τσάμπα ήττα από τη Φέγενορντ (3-1) για τον Παναθηναϊκό που με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο τρικυμίας, ήταν αυτός που είχε στο ενεργητικό του τις μεγάλες ευκαιρίες του αγώνα. Πάρτι από 3.5 χιλιάδες φίλους του στο Ντε Κάιπ.

Ο Παναθηναϊκός έχανε τις ευκαιρίες και η Φέγενορντ τον τιμώρησε με κυνισμό και στόφα μεγάλης ομάδας απόψε στο Ντε Κάιπ, επικρατώντας με 3-1 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Τιο τριφύλλι ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο όπου το 1-1 ήταν άδικο με βάση την εικόνα του ματς και τις ευκαιρίες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κατέρρευσε και οι Ολλανδοί έφτασαν με άνεση στη νίκη.



Παρουσία περισσότερων από 3.500 οπαδών του που έκαναν «πάρτι» στις εξέδρες του «Ντε Κάιπ», ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με τον Χρήστο Κόντη να δίνει έμφαση στη δεξιά του πλευρά. Τοποθετώντας τον Καλάμπρια μπροστά από τον Κώτσιρα προκειμένου να περιορίσει την καλή αριστερή πτέρυγα των Ολλανδών. Ταυτόχρονα, τοποθέτησε τον Τετέ σε θέση «10» και σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Σφιντέρσκι, ελλείψει του τραυματία Μπακασέτα, ενώ προτίμησε τον Σιώπη ως παρτενέρ του Τσέριν στον κεντρικό άξονα.



Σε ομαδικό επίπεδο η στρατηγική του ήταν να είναι καλά οργανωμένος πίσω από τη μπάλα, με συνοχή των γραμμών, αλλά και να σπάει το πρες της Φέγενορντ και να βγαίνει στο επιθετικό τρανζίσιον.

Το πλάνο αυτό λειτούργησε πολύ καλά στο πρώτο μισό του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να μην δέχεται υποσχόμενες ευκαιρίες και παράλληλα να βρίσκει γκολ με τον Σφιντέρσκι στο 18’ (0-1) και να έχει στο ενεργητικό του ακόμα μία τεράστια φάση, ένα αδιανόητο τετ α τετ του Τετέ στο 24’ για να διπλασιάσει τα τέρματά του.



Στο δε γκολ του Πολωνού στράικερ, χάθηκε το τόπι, με ωραία συνεργασία από αριστερά του Κυριακόπουλου με τον Τζούρισιτς και σουτ του πρώτου που έδιωξε ο τερματοφύλακας πριν πάρει το ριμπάουντ ο Σφιντέρσκι και με σκαστό σουτ ανοίξει το σκορ. Εξαιρετικό ήταν και το επιθετικό τρανζίσιον με πρωταγωνιστή τον Τζούρισιτς στην τεράστια ευκαιρία του Τετέ που δεν σούταρε με το «κακό» δεξί του πόδι και όταν το έκανε με το αριστερό έστειλε τη μπάλα πάνω στον γκολκίπερ της Φέγενορντ.

Η πρώτη απειλή των Ολλανδών, ήρθε στο 41’ όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω τραυματισμού του Τουμπά, με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει ασταθώς και με διπλή προσπάθεια να μπλοκάρει το σουτ του Στέιν.



Το τριφύλλι εντούτοις βρέθηκε ξανά κοντά στο γκολ στο 45’ όταν ο Κώτσιρας έδωσε στον Τετέ που μπήκε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε με το αριστερό λίγα εκατοστά δίπλα από την εστία. Δύο λεπτά μετά οι πράσινοι έβγαλαν ξανά ιδανικό τρανζίσιον με τον Τετέ να βγάζει τετ α τετ τον Σφιντέρσκι που φάνηκε να ανατρέπεται αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το ματς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στην αμέσως επόμενη φάση (45+3’) η Φέγενορντ κατάφερε να ισοφαρίσει, με τον Σλίτι να δίνει στον Ριντ που σούταρε διαγώνια, στέλνοντας τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι και στα δίχτυα κόντρα στη ροή του αγώνα (1-1).



Στο δεύτερο ημίχρονο η Φέγενορντ κατάφερε να σκοράρει ξανά στην πρώτη της επίσκεψη στα μετόπισθεν του Παναθηναϊκού (55’), με τον Μούσα να «χορεύει» τον Κυριακόπουλο και να πλασάρει στα δίχτυα από τη μικρή περιοχή, βάζοντας τους Ολλανδούς μπροστά στο σκορ (2-1).

Το γκολ αυτό άλλαξε άρδην την εικόνα του αγώνα, με τη Φέγενορντ να κυριαρχεί στο γήπεδο και να πολιορκεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 66’ ο διαιτητής έδειξε πέναλτι υπέρ της Φέγενορντ για χέρι του Ινγκασον σε σουτ του Σμαλ, αλλά ο VAR τον κάλεσε για επανεξέταση και διόρθωσε την απόφασή του.



Στο 68’ ο Κόντης έκανε διπλή αλλαγή με τους Ζαρουρί και Πάντοβιτς αντί των Τζούρισιτς και Τετέ, με τους Ολλανδούς να δίνουν χώρο στον Παναθηναϊκό με στόχο να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο, Ομως το τριφύλλι ήταν αυτό που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 80’ για να ισοφαρίσει σε 2-2, με τον Τσέριν να βγαίνει τετ α τετ και να πλασάρει πάνω στον Φελενρόιτερ! Και δέκα λεπτά αργότερα οι Ολλανδοί έβαλαν ταφόπλακα στις ελπίδες του για θετικό αποτέλεσμα.



Ο Παναθηναϊκός αδίκησε τον εαυτό του καθώς με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο τρικυμίας, αμέσως μετά το 2-1, ήταν αυτός που είχε στο ενεργητικό του τις μεγάλες ευκαιρίες του αγώνα απέναντι στην πρωτοπόρο του ολλανδικού πρωταθλήματος που έφτασε με κυνισμό και σε ένα τρίτο γκολ στο 90’ με τον Λαρίν (3-1), ενώ είχε και δοκάρι στις καθυστερήσεις.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (Ρόμπιν Φαν Πέρσι / 4-3-3): Φελενρόιτερ, Ριντ (78’ Νιούκοπ), Αχμέντζοτζιτς, Σμαλ, Μπος (65’ Γουατανάμπε), Χουάνγκ, Στέιν, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι (65’ Σάουερ), Ουέντα (81’ Λάριν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης / 4-2-3-1): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (83’ Ταμπόρδα), Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσέριν, Καλάμπρια, Τετέ (68’ Πάντοβιτς), Τζούρισιτς (68’ Ζαρουρί), Σφιντέρφσκι.