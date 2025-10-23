MENU
EUROPA LEAGUE
«De Kuip» - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 3
3η αγωνιστική League Phase
Feyenoord Rotterdam
FEYENOORD ROTTERDAM
3 1
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
  • Όσμερς (Γερμανία)
  • VAR: Ντίνγκερ (Γερμανία)
  • AVAR: Ντανκέρτ (Γερμανία)
Βοηθοι
  • Σάαλ (Γερμανία)
  • Γκίτελμαν (Γερμανία)
Τεταρτος
  • Εξνερ (Γερμανία)
Σκορερς
  • 45+2' Ριντ
  • 58' Μούσα
  • 90' Λάριν
Κιτρινες καρτες
  • 33' Στέιν
Σκορερς
  • 18' Σφιντέρσκι
Κιτρινες καρτες
  • 13' Σφιντέρσκι
  • 35' Κυριακόπουλος
  • 45+3' Καλάμπρια
  • 58' Τουμπά
  • 80' Σιώπης

Live: Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

