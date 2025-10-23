Live: Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

LIVE LIVE
EUROPA LEAGUE
«De Kuip» - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 3
3η αγωνιστική League Phase
FEYENOORD ROTTERDAM
3 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Όσμερς (Γερμανία)
- VAR: Ντίνγκερ (Γερμανία)
- AVAR: Ντανκέρτ (Γερμανία)
Βοηθοι
- Σάαλ (Γερμανία)
- Γκίτελμαν (Γερμανία)
Τεταρτος
- Εξνερ (Γερμανία)
Σκορερς
- 45+2' Ριντ
- 58' Μούσα
- 90' Λάριν
Κιτρινες καρτες
- 33' Στέιν
Σκορερς
- 18' Σφιντέρσκι
Κιτρινες καρτες
- 13' Σφιντέρσκι
- 35' Κυριακόπουλος
- 45+3' Καλάμπρια
- 58' Τουμπά
- 80' Σιώπης