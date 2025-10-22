Το έχει ξανακάνει ο Σνάιντερ: Έδειξε δεύτερη κίτρινη και την πήρε πίσω με παράνομη παρέμβαση VAR στην Ελβετία!

Ο Ελβετός ρέφερι της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό, Ουρς Σνάιντερ είχε λάβει μια αμφιλεγόμενη απόφαση ένα μήνα πριν την άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε. Σε ματς της Λουγκάνο με την Λωζάνη πήρε πίσω δεύτερη κίτρινη έπειτα όμως από παράνομη παρέμβαση του VAR!

Στην χθεσινή (21/10 αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, η φάση που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η άδικη αποβολή του Έσε. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Ουρς Σνάιντερ δείχνει δεύτερη κίτρινη κάρτα ξεσηκώνοντας έντονες αντιδράσεις!

Το έπραξε στο ματς της Λουγκάνο με την Λωζάνη στις 17 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Ελβετίας (1-1).

Τότε, ο Σνάιντερ ακύρωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από υπόδειξη του VAR, επικαλούμενος θέση οφσάιντ, παρότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρήθηκε «παράνομη».



Μια φάση που σπάνια βλέπουμε και η οποία συνειρμικά φέρνει στο μυαλό την αποβολή του Έσε, δημιουργώντας ερωτήματα για τα όρια της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο.



Συγκεκριμένα ο Σνάιντερ αρχικά έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Καρίμ Σο της Λωζάνης. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής ανακάλεσε την απόφαση, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο παίκτης ήταν σε θέση οφσάιντ κατά τη διάρκεια της φάσης.



Η Λουγκάνο αντέτεινε ότι η παρέμβαση του VAR ήταν παράνομη, καθώς ο κανονισμός επιτρέπει την παρέμβαση μόνο σε περιπτώσεις απευθείας κόκκινων καρτών, γκολ και πέναλτι.



Η ελβετική ομάδα ζήτησε την επανάληψη του αγώνα και υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία στην Επιτροπή Πειθαρχίας της Ελβετικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.



Ο Ουρς Σνάιντερ είχε δώσει την δική του εξήγηση για την μη αποβολή του Σο: «Ο VAR με κάλεσε να επανεξετάσω τη φάση. Επρόκειτο για μια απευθείας κόκκινη κάρτα. Αλλά μετά είδαμε επίσης πως υπήρχε οφσάιντ. Γι' αυτό η απόφαση ήταν σωστή. Η σωστή απόφαση πρέπει πάντα να λαμβάνεται στο τέλος μιας επανεξέτασης».



Ο τεχνικός της Λουγκάνο, Ματία Κρότσι-Τρότσι δεν έκρυψε την απορία του για την απόφαση του Ουρς Σνάιντερ.



«Η απόφαση του διαιτητή δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτή. Έχουμε ασκήσει έφεση και τώρα θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν νομίζω ότι θα τους επιτραπεί να ξαναδούν αυτή την απόφαση. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι κρίμα, θα μπορούσαμε να παίξουμε 30 λεπτά με το πλεονέκτημα».



Δείτε την συγκεκριμένη φάση (2'33'').