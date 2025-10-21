Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει τον λόγο, για τον οποίο όλοι στον Παναθηναϊκό και ο κόσμος του θα θυμούνται για πάντα την 21η Οκτωβρίου.

Εχω να το ζήσω χρόνια αυτό στον Παναθηναϊκό. Να χαρεί τόσο πολύ ο κόσμος της ομάδας. Να έχει μέσα στην πίκρα του τόσο μεγάλη χαρά για μία απόφαση. Αυτό έγινε μόλις ανακοίνωσε η ΠΑΕ την λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Όταν βγήκε η ανακοίνωση ήμουνα στο ραδιόφωνο και έκανα εκπομπή. Μόλις διάβασα την ανακοίνωση δέχθηκα αμέτρητα μηνύματα χαράς από φίλους του Παναθηναϊκού. Ηξερα, ότι ο κόσμος περίμενε καιρό αυτή την είδηση δεν περίμενα, όμως, ότι θα ξεσπάσει τέτοια θύελλα ενθουσιασμού. Την 21η Οκτωβρίου θα την θυμούνται όλοι.

Την γνώμη μου για τον πρώην τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού την είχα πει στα μέσα, που δουλεύω εδώ και μήνες. Απέτυχε και έπρεπε να φύγει από το προηγούμενο καλοκαίρι. Αρα η απόφαση της διοίκησης αν και με καθυστέρηση ήταν σωστή. Και ο κόσμος χάρηκε, διότι έβλεπε, ότι δεν πήγαινε άλλο αυτή η κατάσταση, αλλά και διότι μάθαινε, ότι ήταν ένα πρόσωπο μη αποδεκτό σε κανέναν στην ομάδα.

Δύο πράγματα θα πω για την αποτυχία του Γιάννη Παπαδημητρίου, χωρίς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το ένα είναι, ότι είχε στα χέρια του το μεγαλύτερο μπάτζετ της τελευταίας 13ετίας και έφτιαξε μία ομάδα, που την μία χρονιά τερμάτισε στο -16 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και την φετινή χρονιά ουσιαστικά μοιάζει να είναι εκτός τίτλου από την 7η αγωνιστική. Χωρίς καμία άλλη δικαιολογία. Αυτός επέλεξε τους Αλόνσο, Βιτόρια, αυτός επέλεξε τους παίκτες μαζί με τους προπονητές, αυτός διαχειρίστηκε το μπάτζετ με στόχο να πάρει το πρωτάθλημα και απέτυχε. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της λύσης της συνεργασίας. Από κει και πέρα είναι γεγονός, ότι ήταν ένας άνθρωπος μη αποδεκτός στα αποδυτήρια της ομάδας, όπως αποδεικνύεται και από τα όσα λένε οι παίκτες, που αποχωρούν από την ομάδα. Και δεν θα αναφερθώ και στην υπόθεση Βαγιαννίδη, που εξαιτίας του ο Παναθηναϊκός θα τον έχανε ελεύθερο, αλλά η παρέμβαση Φύσσα, Αλαφούζου τον κράτησαν στην ομάδα και έφεραν 15εκ. ευρώ από την Σπόρτινγκ. Ούτε για άλλα πολλά λάθη. Ο βασικός λόγος είναι αυτός που ανέφερα. Ομάδα δυσανάλογη του μπάτζετ, που έχει διατεθεί.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε καιρό τώρα αυτή την εξέλιξη. Και οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας είχαν πάρει θέση ξεκάθαρη εδώ και καιρό και σε συνδυασμό με την αποτυχία η ομάδα να πάρει πρωτάθλημα φθάσαμε στην σημερινή εξέλιξη.

Μπορεί κάποιος να πει ότι έκανε και πετυχημένες μεταγραφές και αποτυχημένες. Σωστό είναι αυτό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό, που σας ανέφερα πριν. Ο Παναθηναϊκός είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Στα 2,5 χρόνια, που ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου σε αυτή την θέση παρέλαβε ουσιαστικά μία ομάδα, που έχασε την τελευταία αγωνιστική για εξωαγωνιστικούς λόγους το πρωτάθλημα και κάθε χρόνο έκανε βήματα πίσω. Στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός επανήλθε, αλλά δεν έκανε και καμία τρομερή επιτυχία σε αυτό το διάστημα και το κυριότερο είναι η προβληματική εικόνα της ομάδας, που οδήγησε και σε άλλες αλλαγές. Δεν είναι κακό να αποτύχεις σε μία ομάδα. Το κακό είναι να μην το παραδέχεσαι και να μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου και να δείχνεις μόνο τους άλλους. Και αυτό τον έκανε μη αποδεκτό στον οργανισμό της ομάδας και στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Πάμε τώρα στο ματς με την Φέγενορντ. Στον Παναθηναϊκό έχει σημάνει συναγερμός για το παιχνίδι και το θεωρούν πολύ επικίνδυνο για να γίνει ζημιά. Η Φέγενορντ είναι σε τρομερή κατάσταση, μοιάζει αχτύπητη και θα έχει μεγάλο κίνητρο διότι θέλει να κάνει την πρώτη της νίκη στο Europa League. Ολοι, οι παίκτες, ο Κόντης και οι συνεργάτες του πάνε υποψιασμένοι και θα πρέπει να κάνουν ένα τέλειο παιχνίδι και να έχουν καλύτερο παίκτη τον τερματοφύλακα, για να πάρουν αποτέλεσμα. Αλλιώς αν παίξουν όπως με τον Αρη, δεν έχουν καμία τύχη.

Και τώρα που είπα Αρη, ήρθε και με την βούλα η αλλοίωση του σκορ μέσω Λανουά. Παραδέχθηκε, ότι έγινε πέναλτι στον Γερεμέγεφ και έπρεπε να παρέμβει το VAR. Για το φάουλ στον Τσέριν πριν το γκολ δεν ασχολήθηκε καν, αλλά πάλι καλά, που είπε για το πέναλτι. Οι βαθμοί δεν γυρνάνε πίσω, αλλά έστω και έτσι έχουμε και επίσημα την αλλοίωση αποτελέσματος.

*Από την Παρασκευή περνάμε στην επόμενη ημέρα με Μπενίτεθ και νέο τεχνικό διευθυντή και τον Μπαλντίνι να έχει βασικό ρόλο. Θα κριθούν όλοι στην πορεία, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν χρόνο.