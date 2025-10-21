Το σχόλιο του Λανουά για τη φάση του Γερεμέγεφ, το αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, η ΑΕΚ και πολλά άλλα στον Τύπο.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – LIVE SPORT

Μπορεί η διαιτησία του Στέγκεμαν στην “OPAP Arena” να μην έπαιξε κανένα ρόλο στην απόλυτα δίκαιη και πεντακάθαρη νίκη του ΠΑΟΚ, όμως ο έτερος Γερμανός, στο “Κλ.Βικελίδης”, άφησε πολλή σκόνη πίσω του. Ο Τσβάιερ έχει εξοργίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φαίνεται ότι έχει δίκιο για τη φάση του 74ου λεπτού, την αμέσως προηγούμενη δηλαδή από εκείνη που ο Άρης ισοφάρισε το παιχνίδι. Το μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ ήταν, δίχως καμία αμφιβολία, ξεκάθαρη παράβαση. Το ερώτημα που τίθεται είναι μόνο ένα: μέσα ή έξω από την περιοχή;

Η λήψη δείχνει ότι ο Γερεμέγεφ πατάει οριακά εκτός περιοχής, όμως το “αγκάλιασμα” του παίκτη του Άρη γίνεται στο κορμί του Σουηδού φορ, το οποίο είναι εντός περιοχής. Με δύο λόγια ο VAR όφειλε να καλέσει τον Τσβάιερ για ανασκόπηση και αυτός να δώσει πέναλτι. Όμως ο Τσβάιερ δεν είχε δει ούτε φάουλ (!) σε μία τόσο πεντακάθαρη παράβαση του αμυντικού, οπότε ο συμπατριώτης του μάλλον υιοθέτησε την άποψη για να τον καλύψει. Το ερώτημα όμως παραμένει: τι θα πει ο κ. Λανουά; Θα μιλήσει για πέναλτι ή θα… αποχωρήσει από τη φάση;

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – SPORTDAY

Ο Ολυμπιακός παίζει απόψε με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ. Και για αυτό του το παιχνίδι ισχύει το εξής απλό: οι παίκτες του πρέπει να κάνουν το καλύτερο εφετινό τους ματς. Το αν κάνοντάς το θα πάρουν αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι αν δεν το κάνουν θα ζήσουν το Μονζουίκ έναν εφιάλτη. Τους το είπε ο Μεντιλίμπαρ το Σάββατο και δημόσια για να το ακούσει όλος ο κόσμος. Αλλά δεν μου προκύπτει και ότι όλοι το κατάλαβαν…

Ήλπιζα κάθε φορά που μία ελληνική ομάδα πηγαίνει στο ποδοσφαιρικό πανεπιστήμιο της Μπαρτσελόνα να συζητούσαμε σοβαρά για το πόσο ξεχωριστή είναι η νοοτροπία της. Ότι θα επισημαίναμε πως αυτή είναι μία ομάδα που προσφέρει πάντα εντυπωσιακές παραστάσεις γιατί στο μυαλό των παιδιών που μεγαλώνει είναι ότι πρέπει να σκέφτονται το πώς θα ικανοποιήσουν τον οπαδό -κι ο οπαδός της “Μπάρτσα” δεν θέλει απλά νίκες, αλλά επιδείξεις ωραίου ποδοσφαίρου. Τελικά καταλήγουμε να μιλάμε για όνειρα, θαύματα, πιθανότητες νίκης κτλ. Ευτυχώς που υπάρχει ο Μεντιλίμπαρ...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Το αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη είναι από αυτά που μένουν ούτως ή άλλως ιστορικά για κάθε ομάδα, φιλοξενούμενη της Μπαρτσελόνα σε διοργάνωση όπως το Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι επίσης από αυτά που δεν έχει κάτι να χάσει το ελληνικό κλαμπ, με μοναδική εξαίρεση την απώλεια κάθε ελέγχου της δεδομένης επιθετικότητας των «μπλαουγκράνα». να». Όμως ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι δεν είναι ομάδα που μπορεί να παρασυρθεί και να πανικοβληθεί απέναντι στον οποιονδήποτε. Και δε φαίνεται ότι αυτό το στοιχείο της μπορεί να διαφοροποιηθεί στο «Μονζουίκ». Δεν έχει να χάσει κάτι πράγματι ο Ολυμπιακός στο πιο δύσκολο παιχνίδι του στο φετινό πρωτάθλημα των αστέρων στην Ευρώπη, αν και κάποιοι επιμένουν ότι αυτό θα είναι στην επίσκεψη της Ρεάλ στο Φάληρο. Ο καθένας με τις απόψεις και τις προτιμήσεις του. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι στην ιδανικότερη κατάσταση κι αυτό μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μπορεί φυσικά να είναι και σε βάρος της, διότι το παραμικρό ενδεχόμενο να μην τα δώσουν όλα οι Καταλανοί ή να υποτιμήσουν τον αντίπαλό τους έχει εξαλειφθεί. Κι ας ακολουθεί το «κλάσικο» με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου».

Η προσέγγιση του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση εννοείται πως θα έχει να κάνει κυρίως με την αντίδρασή του στο ρυθμό που θα επιβάλλουν, όπως κάνουν σε κάθε αγώνα τους, οι «μπλαουγκράνα». Και θα το κάνουν ασχέτως με τις περιβόητες απουσίες τους, οι οποίες είναι και λίγο υπερτιμημένες σε ένα τέτοιο ρόστερ. Ειδικά στην επίθεση όπου ναι μεν λείπουν ο Λεβαντόφσκι και ο Ραφίνια, αλλά δίπλα στον Γιαμάλ θα είναι ο Φερμίν Λόπεθ και ο Ράσφορντ. Ναι, ο Άγγλος που έχει βάλει δύο από τα τρία γκολ της Μπαρτσελόνα στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ και έχει δημιουργήσει το τρίτο! Όσο μπορέσει ο Ολυμπιακός να κάνει στο γήπεδο αυτό που θέλει ο προπονητής του και που επιβάλλουν οι απαιτήσεις του αγώνα, τόσο περισσότερο θα ελπίζει ότι η επίσκεψή του στη Βαρκελώνη δεν θα συνδυαστεί με τιμητική ήττα, αλλά θα μπορεί να έχει και ένα αποτέλεσμα που δεν είναι «καταγεγραμμένο» στα πρακτικά πριν από την έναρξη του ενιαίου ομίλου του Τσάμπιονς Λιγκ. Όπως δεν ήταν και στο ματς του Λονδίνου με την Άρσεναλ. Όπως ήταν, αλλά δεν ήρθε, στην πρεμιέρα με την Πάφο.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Είναι τέλη Οκτώβρη, εκεί που ο ίδιος ο Νίκολιτς περίμενε να δει στο γήπεδο τη δική του ΑΕΚ ή έστω ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα της. Φυσικά και αυτό που βλέπει, απέχει πολύ από αυτό που θέλει. Και συμβαίνει σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, που έχει μπροστά της δύο ματς που είτε θα της στρώσουν τον δρόμο για τη συνέχεια, είτε θα της τον γεμίσουν αγκάθια. Επομένως τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι συζητήσεις πρέπει να πηγαίνουν εντελώς στην άκρη. Αυτό που χρειάζεται η ΑΕΚ είναι λύσεις. Λύσεις όχι που θα φέρουν αποτελέσματα. Δεν αρκεί αυτό. Λύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα και την αγωνιστική νοοτροπία μιας ομάδας, που έχει παραδοθεί εντελώς στον αντίπαλό της, στα 2,5 από τα τελευταία τρία ματς. Διότι αυτή είναι η εικόνα που έβγαλε η ΑΕΚ και στο Τσέλιε και στο πρώτο ημίχρονο με την Κηφισιά και στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Είπε ο Νίκολιτς πως θα πάρει σκληρές αποφάσεις. Ναι, φυσικά αυτή είναι η στιγμή για να συμβεί κάτι τέτοιο. Για την ακρίβεια, αν δεν το κάνει τώρα, πιθανότατα δεν θα έχει την ευκαιρία να το κάνει και ποτέ. Το ερώτημα είναι πώς μπορούν αυτές οι σκληρές αποφάσεις να παρθούν γρήγορα και να λειτουργήσουν ακόμα πιο γρήγορα. Διότι η ΑΕΚ έχει την Πέμπτη ματς τελικό και την Κυριακή κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Το ελληνικό ποδόσφαιρο εισέρχεται στη Μεγάλη Εβδομάδα του. Πρόκειται ίσως για το πιο κρίσιμο διάστημα στο οποίο θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό αν οι ομάδες μας έχουν προοπτική να προχωρήσουν στις νοκάουτ φάσεις των Κυπέλλων Ευρώπης ή θα συμπληρώνουν τα νούμερα μέχρι το τέλος των league phases.

Ο Ολυμπιακός έχει σαφέστατα το πιο δύσκολο έργο απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Οι 16 αποτυχημένες προσπάθειές του να νικήσει σε ισπανικό έδαφος και οι 11 σερί ήττες μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης» σε ομίλους και league/phase του Τσάμπιονς Λιγκ υπογραμμίζουν τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής του στη Βαρκελώνη.

Επίσης το γεγονός ότι η Μπάρτσα ηττήθηκε από την Παρί στην προηγούμενη αγωνιστική της διοργάνωσης, ενώ δυσκολεύτηκε στη Λα Λίγκα στο τελευταίο ματς με την Τζιρόνα έχει ανεβάσει στο υψηλότερο επίπεδο τον βαθμό εγρήγορσης των Καταλανών και του Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός δεν θέλει να ξαναζήσει το θρίλερ με την Τζιρόνα που κρίθηκε στις καθυστερήσεις, ούτε βέβαια να χάσει η ομάδα του επιπλέον έδαφος στη βαθμολογία της league phase που θα καταστήσει αμφίβολη την απευθείας πρόκριση της Μπάρτσα στη φάση των «16». Ο Ολυμπιακός θα δεχτεί τεράστια πίεση, κυρίως από τα άκρα και θα πρέπει να αποφύγει να δεχτεί ένα γρήγορο γκολ. Η παρουσία του ταχύτατου Ποντένσε μάλλον κρίνεται επιβεβλημένη με δεδομένο πως η άμυνα της Μπάρτσα παίζει ψηλά, σχεδόν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Όποια ομάδα διέθετε γρήγορους επιθετικούς έκανε ζημιά τους Καταλανούς.

