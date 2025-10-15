Μόντριτς-Ντε Μπρόινε: Το καλλιτεχνικό δίδυμο που αλλάζει τον ρυθμό της Serie A

Μόντριτς και Ντε Μπρόινε αποφάσισαν να περάσουν τα τελευταία χρόνια της καριέρας τους στην Ιταλία και ο καθένας με τον τρόπο του, κάνουν τη διαφορά στις πρώτες έξι αγωνιστικές της Serie A.

Δεν λέμε κάποιο νέο με το ότι το Campionato δεν είναι αυτό του παρελθόντος, οπότε είναι λογικό μεταγραφές όπως αυτές των Λούκα Μόντριτς και Κέβιν Ντε Μπρόινε να είναι top προσθήκες. Ο Κροάτης maestro έπειτα από 13 χρόνια αποχώρησε από την Ρεάλ Μαδρίτης και υπέγραψε ως ελεύθερος στην ομάδα που είναι 2η σε κατακτήσεις Champions League, ενώ ο Βέλγος playmaker έκανε μια αλλαγή που λίγοι θα περίμεναν, καθώς υπέγραψε στην Νάπολι.

Όπως και η Serie A, έτσι και η Μίλαν δεν έχει τη δυναμική του παρελθόντος, όμως και πάλι, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος τι θα έκανε ο Μόντριτς σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την ηλικία. Από τις πρώτες του μέρες ως Rossonero, είχε γίνει γνωστό ότι ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τον προορίζει για τον ρόλο που οι Ιταλοί λένε regista, τον παίκτη μπροστά από την άμυνα [όπως κάποτε ο Πίρλο] και ο Κροάτης πήρε τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του.

«Ο καλύτερος 40χρονος όλων των εποχών» είναι τα σχόλια για τον Μόντριτς, ο οποίος όχι μόνο δεν βγαίνει από την 11άδα, δεν βγαίνει ούτε ως αλλαγή. Η Μίλαν δεν έχει φέτος Ευρώπη, οπότε ο Κροάτης δεν έχει κανένα πρόβλημα να ορίζει το tempo του Campionato και έχει βοηθήσει στο καλό ξεκίνημα και το -2 από την κορυφή. Ένα γκολ και μια ασίστ είναι ο απολογισμός μέχρι στιγμής για τον παίκτη που το ζει στο maximum, όπως έδειξε το φινάλε της νίκης με 2-1 κόντρα στην Νάπολι, όταν πανηγύρισε σαν να σήκωσε το Scudetto.

Αν δεν ήξερες πόσων χρονών είναι, δεν θα το έβρισκες με τίποτα βλέποντας απλά κάποιον να κινείται έτσι. Η εμπειρία, το πως διαβάζει το ματς, το positioning, η άνεση να σπάει το pressing, οι παραπάνω ασίστ που θα είχε αν κάποιοι συμπαίκτες του τα έβαζαν, Λεάο, δεν λέμε ονόματα. Το κέντρο της Μίλαν έχει μεταμορφωθεί, οι συμπαίκτες του γίνονται καλύτεροι και όλα αυτά με την έλευση κάποιου που είναι 40 ετών. Ο ίδιος; Ένα πράγμα έχει ζητήσει. «Σταματήστε να μου θυμίζετε την ηλικία μου».

Την ίδια στιγμή, τα πρώτα του βήματα στην Ιταλία κάνει και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο 2ος σε ασίστ ever στην Premier League και από τους παίκτες-κλειδιά σε ό,τι κατάφερε η Μάντσεστερ Σίτι την τελευτεία 10ετία. Αφού τα σήκωσε όλα στο Etihad και αφού έφτασε στα 34, οι Πολίτες έκριναν ότι δεν έχει να δώσει πολλά ακόμα και έτσι άλλαξε… Γαλάζια για να φορέσει αυτά της Νάπολι. Ένα «δώρο» στον Κόντε για τον ανέλπιστο περσινό τίτλο, ένα έξτρα όπλο κόντρα στις κλειστές άμυνες.

Και οι Partenopei ξεκίνησαν στον αυτόματο το πρωτάθλημα κάνοντας το 4x4 πριν την ήττα στο San Siro και τελικά το 5/6 που τους έχει στην κορυφή μαζί με την Ρόμα. Στη μέχρι στιγμής διαδρομή, ο Ντε Μπρόινε πέτυχε 3 γκολ. Τα δύο με πέναλτι, το ένα σε βάρος της Μίλαν, και το ένα με φάουλ που πέρασε απ’ όλους και πήγε στα δίχτυα. Στο σύστημα του Αντόνιο Κόντε ο Βέλγος έχει την κλασική του θέση, όμως αυτό φέρνει στα αριστερά τον περσινό MVP της Νάπολι, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Πέρα από τη δεδομένη ποιότητα με τις πάσες, το decision-making και τη βοήθεια στον μηχανισμό της μεσαίας γραμμής, ο Ντε Μπρόινε πρόλαβε να κάνει έξαλλο τον προπονητή του όταν δυσανασχέτησε επειδή αντικαταστάθηκε στο Μιλάνο και το θέμα λύθηκε με τον τρόπο του Κόντε, που ξεκαθάρισε ότι «κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ανεκτό μόνο μια φορά». Ο ξανθομάλλης άσος ήταν εξαιρετικός και στο Champions League [2 ασίστ] και με την Εθνική του, οπότε μετά τη διακοπή τον περιμένουν.

ΜΟΝΤΡΙΤΣ ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ [ΛΕΠΤΑ] 6 [515] 6 [442] ΓΚΟΛ 1 3 ΑΣΙΣΤ 1 0 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΣΕΣ 362 247 ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΠΑΣΕΣ 123 73 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΑΣΑΣ [%] 91.09 85.97 ΕΠΑΦΕΣ 501 376 ΔΗΜ. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 12 13 ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ 65 79 ΤΑΛΚΙΝ 9 3 ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ 35 18 ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ 20 10

Στην καριέρα του, ο Ντε Μπρόινε έχει κατακτήσει 24 τίτλους και όπως οι περισσότεροι θα μάντευαν, έχει λίγοτερους από τον Μόντριτς. Ο Κροάτης, πριν αφήσει την Ρεάλ για την Μίλαν, είχε φτάσει τους 34, ανάμεσα στους οποίους 6 Champions League. Όπως είχε γράψει σε ένα μαγικό tweet ο Τόνι Κροος, «χρειάζεται και δεύτερο χέρι» για να τα μετρήσεις.

Όσον αφορά τις νίκες, σε αυτό το πεδίο, υπάρχει απόλυτη ισορροπία και αυτή ήρθε μετά τη νίκη της Μίλαν επί της Νάπολι στο πλαίσιο της Serie A. Μετά το 2-1 των Rossoneri στο San Siro, με το οποίο έπασαν το «απόλυτο» των πρωταθλητών, Μόντριτς και Ντε Μπρόινε έχουν από 5 νίκες όσες φορές συναντήθηκαν στο γήπεδο, ενώ υπάρχουν και 4 ισοπαλίες.

Όπως και να το δει κανείς, στο τέλος της ημέρας, είναι δύκολο να υπάρξει σύγκριση μεταξύ τους. Ο Ντε Μπρόινε είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες των τελευταίων ετών, ο Μόντριτς με +6 χρόνια σε αυτό το σημείο της καριέρας του, αποδεικνύει ακόμα μια φορά γιατί βρίσκεται τουλάχιστον στο top-5 όλων των εποχών…