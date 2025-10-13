Μπαρτσελόνα: Προλαβαίνει τον Ολυμπιακό ο Φεράν Τόρες

«Ανακούφιση» για τη Μπαρτσελόνα, καθώς ο Φεράν Τόρες αναμένεται να είναι έτοιμος για την κρίσιμη αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, παρά τις ενοχλήσεις που ένιωσε με την εθνική Ισπανίας.

Ο Ισπανός επιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι της «Ισπανίας» κόντρα στη Γεωργία το βράδυ του Σαββάτου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις των «Μπλαουγκράνα».

Σύμφωνα όμως με όσα μετέδωσε το Cadena Ser, το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα.

Ο Χάνσι Φλικ έχει δει αρκετούς παίκτες να προστίθενται στο ιατρικό δελτίο το τελευταίο διάστημα, ωστόσο ο Τόρες δεν φαίνεται πως θα γίνει ένα ακόμη «θύμα» της ατυχίας.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Τζιρόνα το προσεχές Σάββατο και, σε κάθε περίπτωση, θεωρείται βέβαιο ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.