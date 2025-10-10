Κουρμπέλης: «Ούτε οι ίδιοι καταλάβαμε πως χάσαμε - Ήρθαν γκολ από το πουθενά»

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης τόνισε πως δεν μπορεί να καταλάβει τι συνέβη και η Ελλάδα έχασε τον αγώνα με την Σκωτία.

Ακόμη ο Έλληνας διεθνής, ανέφερε πως υπάρχουν ακόμη ελπίδες και πως το όνειρο να βρεθεί η Ελλάδα στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ζωντανό.

«Ούτε οι ίδιοι καταλάβαμε πως χάσαμε. Όταν χάνεις έτσι δεν ξέρεις τι φταίει. Φτάσαμε με πολύ κόπο στο να σκοράρουμε, ειδικά σε μια ομάδα όπως η Σκωτία που παίζει άμυνα. Όλοι πιστέψαμε πιο έντονα στη νίκη, αλλά δύο στημένες φάσεις από το πουθενά μας έκαναν έφεραν πίσω με 2-1. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως χάσαμε.

Πάντα δουλεύουμε στα στημένα, που σημιτικές τάσεις, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι και δέχτηκε γκολ.

Όσο υπάρχουν ελπίδες το όνειρο είναι ζωντανό. Πάμε σε ένα παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στο φαβορί, δεν υπάρχει άλλο πέρα από τη νίκη».