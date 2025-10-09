Συγκινητικός Μάγκνουσον για Μπάλντοκ: «Περήφανος που φοράω τον αριθμό σου» (pics)

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον προχώρησε σε δύο συγκινητικές αναρτήσεις στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Ισλανδός στόπερ δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο μπακ, με τον οποίον υπήρξαν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.

«Πέρασε ένας χρόνος από όταν μας άφησες, αλλά δεν περνάει ούτε μια μέρα που δεν σε σκεφτόμαστε. Σε αγαπάμε, μας λείπεις και δεν θα ξεχαστείς ποτέ αγαπημένε μου αδερφέ» έγραψε χαρακτηριστικά στο πρώτο του «χτύπημα».

Αμέσως μετά δημοσίευσε και μια φωτογραφία του με την φανέλα με το Νο.32 στον Λεβαδειακό, γράφοντας: «Περήφανος που φοράω τον αριθμό σου, πάντα στην καρδιά μου».

Δείτε τα stories του: