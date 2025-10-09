«Ψήνεται τεράστια επένδυση από τον Μαρινάκη στην Μποταφόγκο»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμφανίζεται έτοιμος να μπει δυναμικά στο μετοχικό κεφάλαιο της Μποταφόγκο, μαζί με τον Τζον Τέξτορ.

Έτοιμος να επενδύσει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο φέρεται να είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, καθώς ο Τζον Τέξτορ θέλει να αποκτήσει και πάλι τη βραζιλιάνικη ομάδα με σύμμαχο τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη Βραζιλία, ο Μαρινάκης προτίθεται να επενδύσει τα περισσότερα χρήματα στη βραζιλιάνικη ομάδα. Οι δυο επιχειρηματίες έχουν ήδη αρχίσει να μελετούν τα οικονομικά δεδομένα της Μποταφόγκο, προκειμένου να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι Βραζιλιάνοι γράφουν πως η επένδυση μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, υπογραμμίζουν πως η Μποταφόγκο και οι υπόλοιπες βραζιλιάνικες ομάδες είναι αρκετά μεγάλες για να διοικηθούν από κάποιον εκτός Βραζιλίας, με διαφορετική νοοτροπία.

Πάντως τονίζουν πως ο Μαρινάκης εδώ και καιρό ψάχνει τον τρόπο να επενδύσει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, έχοντας δείξει ενδιαφέρον για τη Βάσκο ντα Γκάμα, χωρίς ωστόσο οι συζητήσεις να καταλήξουν κάπου.

