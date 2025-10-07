Η κίνηση του Γιόβιτς στο πέναλτι, ο προπονητής που αυτοπροτάθηκε, η αναπροσαρμογή στον Κόντη. Ταράζουν τα νερά οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Πριν λίγους μήνες έμοιαζε με έναν φέρελπι επιθετικό, που έχρηζε βέβαια αρκετής βελτίωσης για να σταθεί στο πιο υψηλό επίπεδο, αλλά δεδομένα με πολύ σημαντικές προοπτικές. Σήμερα ωστόσο ο Ανδρέας Τετέι δείχνει έτοιμος για το επόμενο βήμα και ήδη άρχισαν να ηχούν σειρήνες, με τα... όργια που έχει κάνει. Εκείνο που δεν ξέρουν πολλοί ωστόσο είναι ότι ο 24χρονος στράικερ ήθελε σαν τρελός να πάει στον Παναθηναϊκό -όπως λένε εκείνοι που γνωρίζουν- αλλά για διάφορους λόγους, η υπόθεσή του δεν προχώρησε. Κανείς δεν ξέρει βέβαια ποια θα ήταν η εξέλιξή του κι αν θα έπαιρνε τις ευκαιρίες που ζητούσε... (SDNA)

*Ο Κωνσταντής Τζολάκης διανύει μια περίεργη περίοδο το τελευταίο διάστημα. Μια περίοδο με λάθη που δεν μας είχε συνηθίσει. Ο Τζολάκης είναι πολύ γρήγορος στις εξόδους και είθισται να παίζει ως λίμπερο. Τόσο στο ματς με τη Δανία, όσο με τον ΠΑΟΚ το παράκανε. Δεν είχαν λογική οι δύο έξοδοί του, καθώς τόσο ο επιθετικός της Δανίας, όσο και ο Γιακουμάκης ήταν ολοφάνερο ότι θα έβγαιναν πρώτοι στην μπάλα, κάτι που συνέβη φυσικά… Πρόκειται λοιπόν για μία περίοδο που δεν μπορείς να πεις ότι είναι στα καλύτερά του. (ΦΩΣ)

*Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δείχνει για ακόμη μία φορά ότι δεν ζει σε... γυάλα. Το γεγονός ότι αποφάσισε να καλέσει τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς επιβεβαιώνει ότι είναι ο ιδανικότερος προπονητής της Εθνικής ομάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή. «Ανοίγει» το ρόστερ και για άλλα παιδιά, που δεν παίζουν απαραίτητα στο εξωτερικό ή στους «μεγάλους» της Ελλάδας. Δεν συναντάς εύκολα σε ομοσπονδιακό τεχνικό τέτοια ενέργεια. (ΦΩΣ)

*Ο Λανουά υποστηρίζει ότι οι Έλληνες διαιτητές υστερούν σε προσωπικότητα και στη διαχείριση αγώνων. Με τόσο μπούλινγκ που δέχονται, είναι φυσιολογικό σε έναν βαθμό να επηρεάζονται. (LIVE SPORT)

*Ο Λούκα Γιόβιτς έφτιαξε το γκολ που σκόραρε ο ίδιος και στη συνέχεια κέρδισε ένα πέναλτι με παλικαρίσια ενέργεια. Μάλιστα, όταν ο Ραζβάν Μαρίν πλησίασε για να το εκτελέσει και τον ρώτησε αν θέλει εκείνος να το πάρει πάνω του, δεδομένο πως το έχει… γυρίσει μόνος του. Με μια απλή κίνηση ο Γιόβιτς έδειξε πως δεν τον ενδιαφέρει και ο Ρουμάνος ανέλαβε την εκτέλεση και σκόραρε εντυπωσιακά. (LIVE SPORT)

*Στην περίπτωση που ο Χρήστος Κόντης παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, θα υπάρξει και αναπροσαρμογή των αποδοχών του. (SPORTDAY)

*Όχι πως στον Ατρόμητο δεν ήθελαν πιο δυναμική εκκίνηση στη φετινή σεζόν. Τι πράγμα; Αν έχει λόγους να ανησυχεί ο Λεωνίδας Βόκολος; Έχει και με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό. (ΩΡΑ)

*Κουίζ: ποιος Έλληνας προπονητής αυτοπροτάθηκε συγχρόνως και σε Αστέρα Τρίπολης και σε ΑΕΛ, χωρίς όμως να του ανοίξει καμία πόρτα; (ΩΡΑ)