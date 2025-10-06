Βραδιά που βάζει τα πράγματα στη θέση τους

H νίκη αποκτά μυθικές διαστάσεις όταν συνθέσεις όλη την εικόνα της βραδιάς. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, ο Λουτσέσκου είναι εδώ. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Από τον πιο φοβικό ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, στον πιο πειστικό του δευτέρου.

Έπιασα τον εαυτό μου σε πανικό όταν είδα να ζεσταίνεται ο Τσιφτσής. Όχι πως δεν τον πιστεύω, γιατί από την προετοιμασία έβγαζε πολύ καλύτερη εικόνα από τον Γκουγκεσασβίλι. Απλά το κλαμπ ζητούσε από το παιδί να μπει σε μία φάση όχι απλά δύσκολη για αυτό, αλλά οριακή. Εν τέλει, δεν μάσησε ακόμα και όταν ξεκίνησε με λάθος. Πόντος για τον Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου κουβαλούσε παθογένειες όλου του συλλόγου. Εκεί που είχε φτάσει το πράγμα, οι παίκτες γνώριζαν πως ο ηγέτης τους κινδυνεύει. Δεν είναι ψέματα πως μέσα από τις λύσεις που αναζητήθηκαν, στην ατζέντα βρισκόταν και η αντικατάσταση του Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος βέβαια το είχε μελετήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Αποδεχόμενος το λάθος να μην ενεργοποιήσει τους Ιταλούς νωρίτερα, τους έριξε στα βαθιά στο Βίγκο. Το ροτέισον άνοιξε και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν έξι παίκτες που δεν ήταν στην ενδεκάδα της Πέμπτης.

Το πως δούλεψε το παιχνίδι, φάνηκε και από το ότι ξεκίνησε ο Καμαρά. Ο Οζντόεφ είναι σαφές πως βρίσκεται σε πολύ καλύτερο φεγγάρι, όμως η στόχευση ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Αν ο Αφρικανός είχε φροντίσει να κλείσει την διαγώνια πάσα του Ελ Καμπί και δεν πήγαινε χαλαρά στη φάση, το ημίχρονο θα ήταν με 2,5 φάσης ένθεν και ένθεν στο σβηστό 0-0. Και μάλλον η νίκη θα ερχόταν πιο εύκολα.

Η σκέψη να αλλάξει τον Καμαρά με τον Οζντόεφ ήταν για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου αλλά το κράτησε λίγο ακόμα.

Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο δεν ήταν μόνο πιο δυναμικός. Ήταν και τακτικά πιο διαβασμένος και έδωσε στον Ολυμπιακό μία φάση που δεν έγινε τελική και μία κεφαλιά του Ελ Καμπί στο τέλος. Στο ίδιο διάστημα, είχε δύο γκολ, ένα που ακυρώθηκε, ένα δοκάρι και δύο ακόμα καθαρές φάσεις.

Ο Ολυμπιακός με μία μέρα ξεκούρασης παραπάνω, ξεκίνησε με δέκα στους έντεκα της Αγγλίας. Προφανώς οι τραυματισμοί εγκλώβισαν τον Μεντιλίμπαρ, αλλά δεν είχε κάνει κάτι αντίστοιχο στη Λεωφόρο. Εκεί δεν φοβήθηκε να χτυπήσει στο δεύτερο, στη Τούμπα φοβήθηκε. Και τελείωσε το παιχνίδι με την ελάχιστη δυνατή ενέργεια.

Προφανώς και οι παίκτες του ΠΑΟΚ έπαιξαν και για τον προπονητή τους. Και θα πρέπει να το κάνουν συνεχώς αυτό. Για να είμαι δίκαιος, η κουβέντα για τον προπονητή στον ΠΑΟΚ είναι λάθος. Αν πρέπει να γίνουν αλλαγές, είναι αυτές που θα είναι σε θέση να οδηγήσουν τη λειτουργία της ομάδας σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί σωστά η δουλειά του προπονητή. Το σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι αμείλικτο, δεν συγχωρεί αφελείς προσεγγίσεις. Ας ρωτήσουν τους Παναθηναϊκούς.

Για τον Κωνσταντέλια ότι και να πει κανείς είναι λίγο. Μετά από αυτά που έκανε την Πέμπτη, ήρθε η Κυριακή με το σκεπτικό μου να κινείται στο πόση ενέργεια μπορεί να έχει. Τελικά είχε και με το παραπάνω.

Χρειάζεται και τύχη προφανώς. Το γλίστρημα του Ορτέγκα είναι μία τέτοια στιγμή, αλλά δεν γίνεται να κάνει μόνο ο ΠΑΟΚ λάθη.

Είναι τρεις βαθμοί, είναι τόνωση αυτοπεποίθησης, είναι απάντηση σε όσους έχουν επενδύσει στις ήττες για να σπείρουν το κακό.

Και πάμε σε αυτούς που μου ήρθαν στο μυαλό όταν διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση των Δυτικών Συνοικιών. Προφανώς και υπάρχουν σημεία – γεγονότα που θα πρέπει να πάρει θέση ο Θανάσης Κατσαρής που έχει παραδώσει τη βολικότερη – για αυτόν – παραίτηση της ιστορίας. Δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Αναφέρονται ακόμη και σε απειλές κατά του προέδρου του ΑΣ.

Επίσης, απαντήσεις πρέπει να δώσουν και τα μέλη του ΑΣ που φωτογραφίζονται ως άνθρωποι που κινούνται για το προσωπικό τους συμφέρουν. Ένα σημαντικό κομμάτι οπαδών, θεωρεί πως έχουν δόλο.

Με διαρροές που έρχονται με κεφαλαία γράμματα σε κινητό το 2025 περί ενότητας, κάτι που δεν πιστεύει κανένας ότι επιδιώκουν με τη στάση τους, δουλειά δεν γίνεται. Ακόμα και στο κομμάτι της επικοινωνίας, φαίνεται το επίπεδό τους.

Μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να έχουν πάρει θέση και για το MOU της τεχνοκρατικής επιτροπής και να μιλήσουν στον κόσμο.

Είναι σαφές πλέον τι παιχνίδι παίζεται και είναι εκτεθειμένοι.

Τέλος, επί προσωπικού, στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν είχαμε μονταζιέρες. Το να τσαλακωθώ ως προσωπικότητα δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, συνηθισμένος είμαι. Με μονταζιέρες δεν συνέβη ποτέ μέχρι προσφάτως.

Να ξέρουν αυτοί που το δουλεύουν το εργαλείο, αυτά τα νέα ήθη και έθιμα στον ΠΑΟΚ, πως αν αρχίσουμε να παίζουμε με όλα τα χαρτιά ανοιχτά, θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και δεν θα είμαι εγώ ο εκτεθειμένος.