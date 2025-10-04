Αν και βρέθηκε να χάνει, η Μπόρνμουθ με δύο γκολ και ασίστ του Σεμένιο, έκανε την ανατροπή με την Φούλαμ με γκολάρες (3-1) και πήγε στον βαθμό με ματς περισσότερο από την Λίβερπουλ.

Όποιος μπορούσε να προβλέψει ότι η Μπόρνμουθ αφού έχασε τα 3/4 της βασικής άμυνάς της το καλοκαίρι, θα κάνει αυτά τα πράγματα στο ξεκίνημα της Premier League ή βλέπει άπειρη μπάλα ή είναι φίλος του προπονητή, Άντονι Ιραόλα. Οι Cherries «κέρασαν» τρελό comeback στο φινάλε την Φούλαμ με τον Σεμένιο να κάνει όργια με δύο γκολ και ασίστ και τον Κλάιφερτ να βάζει τηλεκατευθυνόμενο τεμάχιο. Στο -1 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ με αγώνα παραπάνω είναι πλέον η Μπόρνμουθ.

Σε ένα ματς που όλα έγιναν στο τελευταίο 20λεπτο, η Φούλαμ πήρε το προβάδισμα μάλλον κόντρα στη ροή του αγώνα με τον Σεσενιόν να πλασάρει σωστά στο τετ-α-τετ στην αντεπίθεση. Το 0-1 έμεινε όμως μέχρι το 78’ όταν ο Σεμένιο έκανε το 1-1 με σούπερ ατομική ενέργεια και πλασέ από δύσκολη θέση και στο 84’ έδωσε στον Κλάιφερτ, εκείνος έκανε τα μέτρα και έπιασε απίστευτη «ρουκέτα» στο παραθυράκι (2-1). Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Σεμένιο με αριστερό πλασέ στο 96’ ενώ είχε φύγει στο ξέφωτο.