Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Η Μπέτις προτείνει νέο συμβόλαιο στον Ίσκο

Πρόταση ανανέωσης κατέθεσε η διοίκηση της Μπέτις στον Ίσκο, επιθυμώντας να παρατείνει τη συνεργασία της με τον Ισπανό άσο.

Ο 33χρονος διεθνής μέσος μεταγράφηκε στην ομάδα της Ανδαλουσίας το καλοκαίρι του 2023 και πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 12 γκολ και 11 ασίστ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρότι το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από αγγλικούς συλλόγους, όπως η Λιντς και η Έβερτον, αλλά και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ο Ίσκο ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να παραμείνει στη Μπέτις μέχρι και μετά τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου του το 2027.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Estadio Deportivo», η ισπανική ομάδα επιθυμεί να «δέσει» τον παίκτη έως τον Ιούνιο του 2028, καταθέτοντάς του πρόταση για νέο συμβόλαιο συνεργασίας.