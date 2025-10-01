«Αδιάλλακτος ο Σεφτσένκο, δεν αφήνει τον Ρεμπρόφ να φύγει για τον Παναθηναϊκό»

Κάθετος ο πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για το θέμα του Ρεμπρόφ και το "φλερτ" με τον Παναθηναϊκό φαίνεται να "παγώνει" για τα καλά.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είναι διάλλακτος και δεν συναινεί στο διαζύγιο με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο οποίος έχει δεχτεί κρούση από τον Παναθηναϊκό.

Ο Σεφτσένκο είναι κατηγορηματικά αντίθετος στην πρόωρη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών κι ως εκ τούτου η εθνική Ουκρανίας θα έχει τον Ρεμπρόφ στον πάγκο της και στα επόμενα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα "sport.ua".

Την ίδια στιγμή εξάλλου ανεβάζει ολοένα περισσότερο τις μετοχές του στο Τριφύλλι ο Χρήστος Κόντης και δεν αποκλείεται η μονιμοποίησή του στον πάγκο.