«Αντίο» στο ποδόσφαιρο ο Ντοστ, δύο χρόνια μετά την κατάρρευση σε ματς της Eredivisie

Σε ηλικία 36 ετών, ο Ολλανδός επιθετικός ανακοίνωσε στην εφημερίδα «Algemeen Dagblad» το επίσημο τέλος της καριέρας του, σχεδόν, δύο χρόνια μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός Άλκμααρ - Ναϊμέγκεν για την κορυφαία κατηγορία της πατρίδας του στις 29/10/2023.

Ο Μπας Ντοστ, πρώην σέντερ φορ των Βόλφσμπουργκ, Σπόρτινγκ Λισαβώνας, Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Κλαμπ Μπριζ, φορούσε τη φανέλα της Ναϊμέγκεν, όταν κατέρρευσε στο «AFAS Stadion» της ΑΖ Άλκμααρ. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ο αγώνας διακόπηκε φυσικά και η διάγνωση έκανε λόγο για μυοκαρδίτιδα.



Ο 36χρονος, πλέον, Ολλανδός επιθετικός σκόπευε να παίξει ξανά, όμως οι γιατροί εντόπισαν περαιτέρω επιπλοκές στην υγεία του μέσα στο καλοκαίρι: «Μου επετράπη να κάνω τζόκινγκ στον διάδρομο, κάτι που ήταν τόσο ωραίο. Μέχρι που δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον καρδιολόγο τον Ιούνιο. Είχαν εντοπίσει "κάτι" κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης. Αυτή η στιγμή άλλαξε τα πάντα. Σκέφτηκα πως δεν το θέλω αυτό. Δεν θέλεις να παίζεις με τη ζωή σου. Το σκέφτηκα για δύο εβδομάδες και πήρα την απόφαση».

Στην καριέρα του πανηγύρισε 12 τίτλους, ατομικούς ή συλλογικούς και σε 540 αγώνες σκόραρε 269 γκολ και μοίρασε 59 ασίστ, νούμερα εξαιρετικά σε μια πορεία 20 χρόνων.