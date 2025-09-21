Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη: Τρεις φορές προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, ισάριθμες κατέρρευσε στο τέλος!

Ο Παναθηναϊκός έχει «χτίσει» ένα περίεργο σερί… κατάρρευσης στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς έχει προηγηθεί και στους 3 αγώνες που έχει δώσει αλλά στο τέλος είτε ισοφαρίστηκε είτε ηττήθηκε!

Στο ίδιο έργο θεατές για ακόμη μία φέρος στον Παναθηναϊκό. Για ακόμη μία φορά στο φετινό πρωτάθλημα, το Τριφύλλι «χτίζει» από την αρχή του ματς και στο τέλος τα γκρεμίζει όλα, μη μπορώντας να ακολουθήσει τους αντιπάλους του, με την σωματική και ψυχική κατάρρευση να εμφανίζεται και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-1).

Η αρχή έγινε στην 2η αγωνιστική (αναβλήθηκε η 1η για τον ΠΑΟ) εντός έδρας κόντρα στον Λεβαδειακό. Οι «πράσινοι» του Ρουί Βιτόρια άνοιξαν το σκορ στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο ποτέ δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη. Αποτέλεσμα ήταν να έρθει ένας πρώην παίκτης της ομάδας, ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς και να ισοφαρίσει στο τελικό 1-1.

Η... κατάρρευση συνεχίστηκε και την επόμενη αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από την Κηφισιά στον Βόλο. Εκεί ήταν λίγο διαφορετικό το σκηνικό. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων άνοιξε το σκορ και οι «πράσινοι» το ανέτρεψαν. Ωστόσο και τώρα, έχοντας και την ψυχολογία με το μέρος της, η ομάδα του Βιτόρια δεν κατάφερε να κρατήσει καν την ισοπαλία, με την Κηφισιά να ανατρέπει ξανά το σκορ και να παίρνει τη νίκη με 3-2.

Το ίδιο έγινε και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι», με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο πλέον, προηγήθηκαν με τον Ντέσερς κόντρα στους Πειραιώτες και μετά ήρθε η κατάρρευση. Φαινόταν πως οι Πειραιώτες είχαν ξεκάθαρα τον έλεγχο και έβγαζαν μεγάλες φάσεις. Τελικά, στις καθυστερήσεις ο Ελ Κααμπί σκόραρε, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και συνέχισε το σερί του Παναθηναϊκού.