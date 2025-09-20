Μπορεί να βρέθηκε να χάνει με 2-0, ωστόσο η Τότεναμ τα κατάφερε και επέστρεψε στο ματς, παίρνοντας την ισοπαλία με σκορ 2-2 κόντρα στη Μπράιτον.

Με τον Στέφανο Τζίμα στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και τον Μπάμπη Κωστούλα εκτός αποστολής, η Μπράιτον δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τότεναμ, παρόλο που βρέθηκε με σκορ 2-0 μπροστά. Οι Spurs επέστρεψαν από την... κόλαση και τελικά πήραν την ισοπαλία (2-2) και τον έναν βαθμό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League.

Έτσι, η ομάδα του Βορείου Λονδίνου ανέβηκε στην 2η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς και είναι στο -5 από την Λίβερπουλ, ενώ η συμπολίτισσα Άρσεναλ ακολουθεί και είναι στο -1, έχοντας ωστόσο ένα ματς λιγότερο. Από την άλλη, οι Γλάροι έμειναν στην 13η θέση με 5 βαθμούς μετά από πέντε αναμετρήσεις.

Η ομάδα του Φαμπιάν Χιούρτζελερ μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό με τον Γιανκούμπα Μίντεχ. Μάλιστα, η Μπράιτον «χτύπησε» ξανά και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 με τον Αγιάρι. Ωστόσο, η Τότεναμ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, πίεσε και έφτασε στην ισοφάριση. Αρχικά, μείωσε πριν τη λήξη του ημιχρόνου (43') με τον Ριτσάρλισον, ενώ το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε με αυτογκόλ του Βαν Χέκε στο 82ο λεπτό.

Την ίδια ώρα, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με τη Μπέρνλι, με τις δύο ομάδες να παίρνουν επίσης από έναν βαθμό, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να μην καταφέρνει ξανά να πάρει την πρώτη του νίκη στη νέα του ομάδα.

Τέλος, μεγάλα «διπλά» πανηγύρισαν η Κρίσταλ Πάλας (1-2) και η Λιντς (1-3) στις έδρες των Γουέστ Χαμ και Γουλβς αντίστοιχα.