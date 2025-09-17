Η «σταχτοπούτα» δεν μάσησε, το «λιοντάρι» δεν τη φόβισε!

Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι η «σταχτοπούτα» του Τσάμπιονς Λιγκ είχε εξαντλήσει τα «θέλω» της με τις τρεις προκρίσεις και τη συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Γράφει ο Βασίλης Βέργης.

Ότι θα παίξει για τη χαρά του αθλήματος και ό,τι κάτσει. Από τη στιγμή μάλιστα που η Πάφος έμεινε με 10 παίκτες εξαιτίας της ανοησίας του Μπρούνο στο «Γ. Καραϊσκάκης» θαρρώ πως τα στοιχήματα για «άσο» άρχισαν να πέφτουν βροχή. Δεν σας κρύβω ότι μετά την κόκκινη κάρτα θεωρούσα ότι αργά ή γρήγορα το γκολ θα έρθει από τον Ολυμπιακό.

Να όμως που η ποδοσφαιρική ζωή απέδειξε ξανά πως όταν μια ομάδα είναι δομημένη με αρχές και διαθέτει προπονητή που της έχει χτίσει χαρακτήρα, μπορεί να τα βγάλει πέρα και να φύγει αήττητη από ένα γήπεδο στο οποίο έχουν λυγίσει μεγάλα ονόματα. Και μάλιστα, δίχως ο Ολυμπιακός να την κάνει να υποφέρει στο βαθμό που αναμενόταν.

Ο Χουάν Κάρλος Καρθέδο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Πάφο. Είχε προαναγγείλει ότι η ομάδα του θα παίξει δίχως φόβο. Προτίμησε σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, κάτι που δεν συνηθίζει, όμως σαν προπονητικός χαμαιλέοντας, δεν δίστασε να το αλλάξει στο ημίωρο. Μετά την αποβολή του Μπρούνο αλλά και τον τραυματισμό του Νταβίντ Λουίς, ο Ισπανός κόουτς γύρισε σε 4αδα και η ομάδα του έδειξε εντυπωσιακή προσαρμοστικότητα.

Ήταν προφανές, ειδικά στο β΄ ημίχρονο (καθώς το πρώτο πάλι το «πέταξε» ο Ολυμπιακός), ότι οι ερυθρόλευκοι θα πιέσουν. Ο Μεντιλίμπαρ έβαλε και δεύτερο φορ (τον Ταρέμι) θέλοντας να κυριαρχήσει ψηλά και να σπάσει από αέρος το κυπριακό τείχος, ενώ με την είσοδο του Μουζακίτη βελτιώθηκε αισθητά η κυκλοφορία. Όμως η Πάφος είχε δύο σπουδαίους κεντρικούς αμυντικούς (Γκόλνταρ -τρομερό το σωτήριο τάκλιν στο πλασέ του Ταρέμι στο 91΄- και Λουκάσεν) οι οποίοι μαζί με τον γκολκίπερ Μιχαήλ «φώναξαν» στο Φάληρο ότι δεν πρόκειται να νικηθούν. Δύο φορές σε κεφαλιές των Ελ Κααμπί και Ρέτσου ο Ολυμπιακός βρήκε χώρο, αλλά το γκολ δεν ήρθε.

Ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που ο πρωταθλητής Ελλάδος στο «κάστρο» του δεν δημιούργησε πλήθος ευκαιριών, το αντίθετο, παρά το γεγονός ότι έπαιζε από το 26' με παίκτη παραπάνω. Η συνολική αμυντική λειτουργία της Πάφου τον άφησε σε χαμηλά μέτρα και πολλές σέντρες. Αποδείχθηκε πως μόνο τυχαίο δεν ήταν ότι στις τρεις ευρωπαϊκές της προκρίσεις η κυπριακή ομάδα είχε δεχτεί μόνο ένα γκολ εκτός έδρας (Βελιγράδι), κι αυτό σε ματς που νίκησε 2-1 (τον Ερυθρό Αστέρα).

Προφανώς το 0-0 είναι κακό αποτέλεσμα για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι ήθελαν πάση θυσία το τρίποντο για τον στόχο της 24αδας. Τώρα πρέπει να ψάξουν τους δύο χαμένους βαθμούς σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας...