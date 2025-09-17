Ρεάλ Μαδρίτης: Σοκ με Αλεξάντερ-Άρνολντ

Βαριά θλάση που θα τον κρατήσει έως και δύο μήνες εκτός δράσης υπέστη ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στον αγώνα της Ρεάλ με τη Μαρσέιγ.

Άτυχος στάθηκε ο Άγγλος δεξιός μπακ στην πρεμιέρα της Ρεάλ στη League Phase του Champions League, καθώς τραυματίστηκε με το καλημέρα του αγώνα και αντικαταστάθηκε από το 5ο λεπτό.

Ο Άρντολντ υπέστη βαριά θλάση η οποία θα τον κρατήσει στα "πιτς" για 6-8 εβδομάδες όπως σημειώνουν τα ισπανικά ΜΜΕ.

Στην ανακοίνωσή της η Ρεάλ αναφέρει: «Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού. Το αποτέλεσμα εκκρεμεί».