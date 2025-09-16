Σε ένα ματς με τρελό δεύτερο μέρος με 8 γκολ, η Γιουβέντους «χτύπησε» δύο φορές στις καθυστερήσεις και απέφυγε την ήττα από την Ντόρτμουντ στο Τορίνο σε ένα αδιανόητο 4-4.

Η Γιουβέντους δεν έχει χάσει ποτέ σε πρεμιέρα Champions League και είναι πραγματικά απίστευτο πως κατάφερε να διατηρήσει αυτό το σερί έπειτα από ένα δεύτερο μέρος για τα βιβλία της ιστορίας. Οι Bianconeri έχαναν με 2-4 μέχρι το 94’ από την Ντόρτμουντ, όμως βρήκαν τον τρόπο να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας (4-4), με τον Βλάχοβιτς να έρχεται από τον πάγκο και να βάζει 2 γκολ και να δίνει ασίστ.

Όποιος έχει δει το ματς, ξέρει ότι το πρώτο μέρος δεν είχε φάση της προκοπής και ήδη έχει ξεχαστεί. Όποιος είδε «όνειρο» τι θα γίνει στην επανάληψη, ήδη σκέφτεται τι θα κάνει τα πολλά λεφτά που έβγαλε. Για την ιστορία, το δεύτερο μέρος στο Allianz, ήταν μόλις το δεύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης που σημειώθηκαν 8 γκολ, μετά το Μπάγερν Μονάχου - Ντιναμό Ζάγκρεμπ το 2024.

Το σκορ άνοιξε στο 52’ με τρομερή ρουκέτα εδάφους-εδάφους από τον Αντεγιέμι και το 0-1 ήταν μόνο η αρχή. Στο 56’ ο Γκιρασί έχασε ευκαιρία που δεν χάνεται, όμως και ο Κουπμάινερς για την Γιούβε στο 57’ όμως στη συνέχεια, χωρίς καμία υπερβολή, όλα πήγαν μέσα. Σημείο-κλειδί, η είσοδος του Βλάχοβιτς στο 60’.

Στο 64’ ο Κενάν Γιλντίζ με ένα από τα αγαπημένα του ‘γκολ α λα Ντελ Πιέρο’ στο παραθυράκι έκανε το 1-1, το οποίο έμεινε για μόλις ένα λεπτό αφού ο Ενμέτσα πήρε από τον Αντεγιέμι και αυτός με μαγικό φαλτσαριστό σουτ έγραψε το 1-2. Ούτε αυτό έμεινε πολύ πάντως, αφού στο 67’ ο Βλάχοβιτς πήρε από τον Γιλντίζ στον χώρο και πλάσαρε ψύχραιμα για το 2-2. Κι όμως, μετά το σημείο αυτό, το ημίχρονο είχε ακόμα 4 γκολ.

Στο 75’ έπειτα από λάθος του Τουράμ στο κουβάλημα, ο Γιαν Κόουτο έδωσε ακόμα μια σουτάρα στο ματς για το 2-3 και αφού στο 80' ο Γιλντίζ είχε δοκάρι, στο 86’ έπειτα από επικό τσακωμό για το ποιος θα εκτελέσει, ο αριστερός μπακ, Μπενσεμπαϊνί έστησε την μπάλα στη βούλα και έκανε το 2-4. Σε εκείνο το σημείο άπαντες θεώρησαν ότι όλα τελείωσαν, όμως καμιά φορά κάνουν τη ζημιά στο τέλος οι Ιταλοί.

Στο 94’ ο Βλάχοβιτς στην κίνηση έπειτα από σέντρα του Καλούλου από δεξιά μείωσε σε 3-4 και στο 96’ ήταν ο ίδιος που έβγαλε τη σέντρα και ο σέντερ-μπακ, Κέλι, από την καρδιά της άμυνας κάρφωσε την μπάλα στη γωνία με κεφαλιά για το τελικό 4-4.