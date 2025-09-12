Η στάση του Ίσακ «πίκρανε» τον Χάου

Η αποχή που κήρυξε ο Σουηδός, ώστε να πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ στο φινάλε των μεταγραφών, απογοήτευσε τον Άγγλο προπονητή που μίλησε πρώτη φορά για τη σχέση τους.

Παραμονές του Νιούκαστλ-Γουλβς (13/9, 17:00), ο Έντι Χάου αναφέρθηκε στον Αλεξάντερ Ίσακ και στο πόσο χάλασε η σχέση τους μετά τις τακτικές πίεσης που άσκησε ο Σουηδός επιθετικός στο σύλλογο, ώστε να πάει στη Λίβερπουλ και να γίνει η πιο ακριβή φετινή μεταγραφή στην Premier League και συνολικά, στον κόσμο. Αναμφίβολα, ένα «άδοξο τέλος» ανάμεσά τους μετά τα χαμόγελα που έφερε η κατάκτηση του League Cup τον Μάρτιο, το πρώτο σημαντικό εγχώριο τρόπαιο μετά από 70 χρόνια!

Αναλυτικά, όσα είπε ο μάνατζερ των «Καρακάξων» στη συνέντευξη Τύπου:

«Την στιγμή που αποφάσισε να απεργήσει, η σχέση μας άλλαξε και αυτό ήταν πιθανότατα ένα σημείο καμπής στη σχέση μας. Ο Άλεξ και εγώ πάντα είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Μου άρεσε να συνεργάζομαι μαζί του. Ελπίζω ότι και εκείνος απολάμβανε τη συνεργασία μαζί μας. Ήταν αμοιβαία επωφελές όλο αυτό. Τον βοηθήσαμε να γίνει ο παίκτης που είναι σήμερα εν μέρει και εκείνος μας βοήθησε ως Νιούκαστλ να πετύχουμε μερικά απίστευτα κατορθώματα».