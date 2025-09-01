Επίσημη η ακριβότερη μεταγραφή στον κόσμο για φέτος: Στη Λίβερπουλ ο Ίσακ!

«Done deal» μεταξύ Λίβερπουλ και Νιούκαστλ, με τον 25χρονο Σουηδό επιθετικό να υπογράφει στους «κόκκινους» με... αντάλλαγμα 145 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους!

Μια μεταγραφή που μέχρι να ολοκληρωθεί πέρασε από... σαράντα κύματα, καθώς στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, οι «Καρακάξες» απέρριψαν την πρώτη πρόταση των πρωταθλητών Αγγλίας. Ωστόσο, τόσο η επιθυμία του Αλεξάντερ Ίσακ, αλλά και η απόφαση της διοίκησης να κάνει την υπέρβαση, ανεβάζοντας την προσφορά παρά την απόκτηση και του Ουγκό Εκιτικέ με 80 εκατ. ευρώ, οδήγησαν σε «happy end» για τον σύλλογο του Μερσεϊσάιντ, «σπάζοντας» τα ταμεία και τα ρεκόρ και υπογράφοντας ως το 2031.

Στις πρώτες του στιγμές στο AXA Training Centre, ο 25χρονος φορ, δήλωσε: «Νιώθω υπέροχα! Ήταν ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να φτάσω εδώ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω σε αυτή την ομάδα, αυτόν τον σύλλογο και όλα όσα πρεσβεύει. Είμαι περήφανος και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Είμαι απλά χαρούμενος που τελείωσε και μπορώ να επιστρέψω στη δουλειά. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, τους φιλάθλους και να επιστρέψω στο γήπεδο. Πιστεύω πως έχω πολλά να προσφέρω και πολλά να βελτιώσω. Είμαι επιθετικός, αλλά θέλω να βοηθάω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ - κυρίως με γκολ, αλλά και με άλλα στοιχεία. Θέλω να κερδίσουμε τα πάντα. Τόσο απλά».

Introducing our new number 9️⃣✨ pic.twitter.com/lm3qRsZh9d — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

Isak in numbers 🔢 pic.twitter.com/kMR11Op959 — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025